Unione Calcio cerca riscatto con San Marco, Don Uva ospite del Polimnia, Virtus in trasferta

Chiudere nel migliore dei modi il mese di ottobre. E’ questo l’obiettivo di Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie che scenderanno in campo domenica 31 alle ore 14.30.

Gli azzurri, reduci dal ko contro il Manfredonia, ospitano al “Di Liddo” il San Marco nell’ottavo incontro del campionato di Eccellenza Pugliese girone A. L’intento è quello di riscattare la sconfitta nell’ultimo turno per rimanere nei quartieri alti della graduatoria e magari rosicchiare qualche punto alle squadre che la precedono. Di fronte un San Marco, che ha pareggiato per 1-1 contro il Borgorosso Molfetta e vuole allontanarsi dalla zona calda della classifica. Si affrontano il quarto miglior attacco contro la quinta difesa meno perforata. Difatti l’Unione Calcio ha siglato sinora 15 reti di cui 6 portano la firma di Manzari mentre, i garganici hanno subito sinora 11 gol così come la DiBenedetto Trinitapoli. Tra gli ospiti non ci sarà Bevilacqua appiedato per due gare dal giudice sportivo. La gara sarà diretta da Daniele Consales di Foggia coadiuvato da Andrea Vitobello e Gaetano Fiore di Barletta.

Alla stessa ora, ma a Polignano a Mare, scenderà in campo il Don Uva ospite del Polimnia Calcio nell’ottavo turno del torneo di Promozione girone A . Dopo il mezzo passo falso contro il Fesca Bari, i ragazzi di Capurso puntano a ben figurare nel match contro la terza forza del torneo (alla pari di Arboris Belli e Bitritto Norba) in una delle gare di cartello di giornata. I locali sono reduci da due pareggi consecutivi (per 2-2 e 1-1) maturati con Bitritto Norba e Foggia Incedit e non vincono dalla quarta giornata (2-0 sull’Apricena). Non farà parte dell’incontro lo squalificato D’Amico. Terna arbitrale tutta di Barletta. Dirigerà l’incontro Domenico Nasca affiancato da Francesco Dimonte e Michele Diella

La Virtus Bisceglie, reduce da tre ko consecutivi, vuole dare una sterzata nella trasferta contro la Virtus Molfetta nella quinta giornata del campionato di Prima Categoria girone A in programma al “Petrone” di Molfetta. Una partita che si preannuncia molto rognosa in quanto, i padroni di casa, punteranno alla terza affermazione di fila dopo quelle maturate con Ruvese e Real San Giovanni. Sul fronte mercato i biscegliesi si avvarranno delle prestazioni di Antonio Compierchio. Classe 1990, è cresciuto nel settore giovanile nel Foggia, ed indossando le casacche di Genzano, Foggia (C1) Sibilla Bacoli, L’Aquila, Atletico Vieste, Manfredonia, Battipagliese, Gaeta, Civitanovese e Unione Calcio Bisceglie. L’arbitro coadiuvato per il match sarà Giuseppe Penza di Barletta.

Foto: Marcello Papagni