Tris di vittorie per Unione Calcio, Don Uva e Virtus Bisceglie

Domenica bestiale per le squadre biscegliesi. Dopo il blitz dei nerazzurri di Rufini a Casarano, arrivano le affermazioni di Unione Calcio nel campionato di Eccellenza, Don Uva in quello di Promozione e Virtus Bisceglie nella prima giornata del campionato di Prima Categoria rispettivamente contro Atletico Vieste, Foggia Incedit e Atletico Peschici.

Gli azzurri di Rumma centrano la seconda vittoria consecutiva in trasferta sbancando il “Riccardo Spina” di Vieste superando per 1-0 la compagine di casa grazie alla rete del “condor” Manzari al 22′ della ripresa abile a finalizzare con un colpo di testa il calcio d’angolo battuto da Schirone. Una gara molto combattuta tra le due compagini, con i foggiani che, ad inizio ripresa, hanno centrato un palo con Albano, cogliendolo anche nel finale con Colella. Con la vittoria in questione, gli azzurri si portano a quota 6 punti in classifica in compagnia di San Severo battuto per 3-1 dal Barletta e Città di Mola vittorioso per 2-0 sul San Marco in Lamis.

Dopo le tre trasferte consecutive, considerando anche il match di Coppa, l’Unione Calcio tornerà a disputare una gara al “Di Liddo” ospitando, domenica 3 ottobre, la Di Benedetto Trinitapoli che ha impattato per 2-2 con lo Stornarella.

Affermazione al cardiopalma per il Don Uva che riscatta la delusione per l’eliminazione dalla Coppa Puglia, superando al “Di Liddo” per 3-2 il Foggia Incedit. Protagonista della gara è stato Alessandro Conte sempre piu’ top- scorer della squadra biancogialla, che ha siglato i tre rigori concessi ai biscegliesi al 44′ della prima frazione di gioco, al 6′ della ripresa e 45′ della secondo tempo. Per gli ospiti sono andati a segno Bruno e Mascia. Con i tre punti conquistati, il Don Uva si porta a quota 7 lunghezze in graduatoria che significa secondo posto con Bitritto Norba, prossimo avversario dei biscegliesi, ed Arboris Belli.

Debutto vincente per la Virtus Bisceglie. I ragazzi di Piccarreta superano per 2-0 l’Atletico Peschici nel match disputatosi sul sintetico biscegliese nella gara inaugurale del campionato di Prima Categoria. Le due marcature arrivano nella ripresa precisamente al 59′ con Trawaly abile a superare Del Conte con un preciso rasoterra e De Mango sette minuti dopo. Il campionato andrà subito in archivio per dare spazio al primo turno della Coppa Puglia con la Virtus Bisceglie che, giovedì 30 settembre, affronterà in trasferta la Virtus Trani.

Foto: Ufficio stampa Virtus Bisceglie