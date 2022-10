Torna la Coppa per il Bisceglie Calcio, al “Ventura” arriva il Mola

Reduce da una partenza perfetta nel girone A di Eccellenza, il Bisceglie Calcio è pronto a rituffarsi con grande determinazione e la stessa concentrazione vista in campionato nel secondo turno della fase regionale della Coppa Italia di categoria. Avversario di turno il Mola che, oggi pomeriggio alle ore 18, giunge al “Ventura” per il primo atto, la gara d’andata, di questa sfida ad eliminazione diretta.

I ragazzi di mister Cinque devono accantonare per novanta minuti quanto fatto in avvio di campionato e approcciare al meglio il confronto con i baresi, guidati in panchina dal tecnico Tangorra. Oggi pomeriggio, infatti, le due squadre ripartono da zero con il desiderio di conquistare il passaggio al turno successivo e qualsiasi errore potrebbe costare molto caro e compromettere il cammino nella competizione. Inoltre, i nerazzurri affrontano un avversario molto ostico che nel primo turno ha eliminato senza grosse difficoltà il Borgorosso Molfetta, imponendosi per 1-5 nella gara di ritorno, e reduce da un brillante avvio nelle prime tre giornate di campionato nelle quali ha raccolto 6 punti issandosi immediatamente alle spalle delle battistrada Manfredonia e, appunto, Bisceglie.

L’importanza della posta in palio è stata rimarcata dal fantasista Rodolfo De Vivo il quale, ai microfoni ufficiali del club, ha anche fatto un primo bilancio del suo ritorno in maglia nerazzurra: “Dobbiamo dare continuità al positivo avvio di stagione per restituire entusiasmo e gioia a questa piazza importante”. – ha esordito De Vivo – “Riteniamo il cammino in Coppa fondamentale tanto quanto il campionato e non prenderemo sottogamba l’impegno, peraltro al cospetto di un’avversaria solida e pericolosa. […] Questa è una maglia a cui tengo particolarmente e assieme a tutto il gruppo cercheremo di andare il più lontano possibile in ogni competizione”. Tornando al campo, restano indisponibili per il match odierno sia Paolillo che Stefanini mentre in difesa dovrebbe trovare spazio l’uruguaiano Rodriguez vista la squalifica in campionato.

L’arbitro designato per la sfida è Ruggiero Doronzo di Barletta coadiuvato dagli assistenti Rizzi e Latini della sezione di Foggia. (FOTO: PAGINA UFFICIALE A.S. BISCEGLIE CALCIO 1913)