Team Teens- O.P. Bike in Abruzzo per il Trofeo Ferromental

Sarà Guardia Vomano in provincia di Teramo a fare da cornice domenica 19 maggio per il 16° Trofeo Ferrometal, organizzato dall’ A.S.D. Amici di Sandro, che vedrà protagonisti per la categoria allievi il Team Teens- O.P. Bike.



L’evento abruzzese permetterà di riavere in squadra Mattia Figliolia, insieme a Mattia Di Gregorio, Alessandro Lamesta e Michele Saccotelli. “Sappiamo che c’è molto da lavorare, abbiamo lavorato bene queste settimane, grazie soprattutto all’ottimo lavoro di Stefano Offidani, vero punto di riferimento per i ragazzi. Da qui in avanti, ci impegneremo con l’obiettivo di presentarci, il più competitivo possibile, ai prossimi appuntamenti. Importante, anche in questa ottica, sarà l’evento di Guardia Vomano che rappresenterà un test più che valido per capire come stanno i ragazzi a questo punto della stagione” dichiara Michele de Pinto, Presidente dell’A.S.D. Teens- O.P. Bike.