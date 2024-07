Star Volley ingaggia Benedetta Cometti, “Sono certa che ci divertiremo”

La Star Volley ingaggia Benedetta Cometti, centrale bergamasca, protagonista con l’Altino Volley nella vittoria del campionato di B1 nella scorsa stagione.

Le nerofucsia si affacciano all’esordio nella terza serie nazionale, in programma il prossimo 12 ottobre, con delle grandi ambizioni; certificate dalle conferme di Civardi e Quarto, e adesso dall’ingaggio di Cometti; un lusso per la categoria.

Cresciuta nei vivai di Foppapedretti Bergamo e Igor Novara, ha esordito in A2 nel 2019-2020 con la maglia del Cus Torino; mentre nella stagione successiva si è messa in evidenza a Costa Volpino, in B1. L’esperienza siciliana di Aragona le ha permesso di consolidarsi in A2, categoria nella quale ha giocato anche per il 2022-2023, con la formazione vicentina di Montecchio Maggiore, fino all’esperienza con Altino Volley nella scorsa stagione.

«Sono molto felice di poter entrare a far parte dell’ambiente Star Volley. Ho avuto modo di parlare con la dirigenza, che ha saputo trasmettermi, fin dal primo istante, una determinazione e una propensione a raggiungere gli obiettivi nelle quali mi rispecchio perfettamente. Sia io che il club siamo freschi di promozione e desideriamo far crescere ulteriormente questo entusiasmo nella prossima stagione; in cui mi aspetto una squadra pronta a lavorare sodo, su ogni minimo dettaglio, per ottenere altre belle soddisfazioni con l’aiuto di tutti: società, staff e tifosi; sono certa che ci divertiremo molto insieme e non vedo l’ora di conoscere il pubblico biscegliese».