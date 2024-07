L’Atletico Bisceglie progetta il debutto in Terza Categoria

L’Atletico Bisceglie si prepara per fare il suo debutto in Terza Categoria. Il club presieduto da Sandro Parisi, già affiliato al comitato CSEN, ha in progetto un ulteriore passo in avanti.

“Questo progetto sportivo – si legge nella nota del club – nasce dall’esigenza di diventare propulsori d’iniziative volte a trasformare lo sport come strumento di condivisione e inclusione. La partnership con i ragazzi di ConTeSto Lab, associazione che aiuta bambini con problematiche dello spettro autistico, è soltanto un primo mattoncino per la costruzione di un network sinergico tra le istituzioni, lo sport e il terzo settore. L’obiettivo è quindi quello di creare i presupposti per una sana crescita sportiva e sociale dei nostri figli, quindi abbracciare futuri uomini di valore che sapranno migliorare la nostra comunità. L’occasione più importante di sostegno all’associazione è arrivata col “Memorial Franco Di Reda”, giunto alla terza edizione e disputatosi a Bisceglie al campo “Di Liddo” nel mese di giugno con un quadrangolare a carattere interregionale. L’Atletico Bisceglie ha già disputato anche un’amichevole a Potenza e un torneo a San Benedetto del Tronto. I presupposti per far bene ci sono tutti, non resta che mettersi in viaggio per questa nuova avventura”.