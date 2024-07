Un ritorno ed una novità caratterizzano il mercato della Diaz

Doppia operazione di mercato eseguita dalla Diaz Bisceglie che nelle ultime 48 ore ha ufficializzato l’arrivo di Sergio De Cillis e Luca Loschiavone.

Si tratta di un ritorno per il bomber biscegliese Sergio De Cillis che nella passata stagione ha fatto benissimo con la maglia del Futsal Bitonto (Serie A2) mettendo a segno ben 20 gol. “Ho deciso di tornare alla Diaz per il progetto ambizioso che quest’anno hanno creato – dichiara – per la rosa competitiva e perché alla Diaz mi sento in famiglia. Non vedo l’ora di poter iniziare questa nuova stagione con i miei nuovi compagni mettendomi a disposizione del mister e competere ancora a livello nazionale”.

La novità, invece, si chiama Luca Loschiavone. Laterale proveniente dal Team Giorgione (Serie B), il neo acquisto biancorosso è di proprietà del Sammichele facendo parte del roster che ha conquistato la promozione in A2 due stagioni fa. “Ho scelto la Diaz perché mi ha convinto il progetto. Ho avuto il piacere di affrontare già la Diaz in passato e non era affatto semplice – afferma Loschiavone – in rosa ci sono esperti come Pedone e il nuovo acquisto Dell’Olio gente di esperienza da cui posso imparare molto. È una società che da anni ambisce ad arrivare più in alto possibile e quest’anno spero di toglierci qualche soddisfazione. Sono molto contento della scelta.”