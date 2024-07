I Lions annunciano Fabio Saputo come nuovo allenatore

I Lions annunciano Fabio Saputo come nuovo allenatore, originario di Lumezzane, piazza in cui ha allenato nell’ultima stagione, e dove ha centrato la salvezza; battendo i nerazzurri in entrambi gli scontri diretti della passata stagione.

Saputo è un tecnico giovane, quarantuno primavere il prossimo 20 agosto, e ambizioso; voglioso di portare in alto una piazza che ha grande voglia di rivalsa e di competere ad alti livelli, come ha affermato nelle sue prime dichiarazioni da tecnico dei Lions

“Sono contento della scelta compiuta e consapevole di arrivare in una piazza storica, ricca di tradizione e che merita rispetto; sostenuta da una società seria, che ha sempre voluto competere a buoni livelli. L’obiettivo sarà alzare costantemente il livello rispetto a quello medio del torneo, approcciandoci al lavoro con un metodo da categoria superiore; dal numero degli allenamenti al modo di stare in campo”.

Il neo-tecnico nerazzurro conclude parlando di obiettivi e roster: «Vogliamo fare il massimo possibile, punteremo naturalmente a giocarcela con tutti. Il roster? Sarà abbastanza giovane. Quello a cui più tengo è portare il gruppo ad un miglioramento evidente durante il percorso».