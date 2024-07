La Star Volley conferma anche Martina Quarto

La Star Volley conferma anche Martina Quarto, libero, classe 2002, e perno della difesa nerofucsia durante la passata stagione; in cui è stata protagonista del salto di categoria della compagine biscegliese.

«Come definire la scorsa stagione? Un continuo crescendo di emozioni; la riconferma non farà altro che aggiungerne di nuove, ne sono convinta» ha sottolineato Martina Quarto. «Non vedo l’ora di incontrare di nuovo tutte le persone che ci hanno incoraggiato e spinto nel percorso verso la promozione in B1. Un desiderio per la prossima annata? Spalti sempre più gremiti durante le partite casalinghe».

La pallavolista campana ha evidenziato un aspetto fondamentale per il buon rendimento di qualsiasi giocatrice: «Bisceglie è stata per me una seconda casa fin da subito: sentire così forte la fiducia della società e dell’ambiente non è altro che un motivo di vanto. Sarà fantastico ripagarla, ancora una volta, dando il meglio tutti i giorni». Le premesse per continuare a far bene con la Star Volley ci sono tutte. Foto: Cristina Pellegrini