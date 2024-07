La Virtus Bisceglie ingaggia Longo con doppio ruolo nello staff tecnico

La Virtus Bisceglie ingaggia Raffaele Longo come vice allenatore e preparatore dei portieri, andando a ricomporre la coppia vista nell’ultima stagione all’Ideale Bari con mister De Tommasi; sostituendo Giulio Pedone, in carica nel ruolo nella passata stagione, ma che rimarrà in orbita Virtus, compatibilmente con gli impegni professionali e personali sopraggiunti.

Longo ha avuto una lunga carriera tra Puglia e Basilicata, militando anche in Eccellenza, e vestendo le maglie di Mola, Capurso, Oppido Lucano, Tricarico, Montalbano Jonico; concludendo la carriera nel futsal prima di intraprendere il percorso che adesso lo ha portato alla Virtus.

«Sono entusiasta di entrare a far parte di questo ambiente» ha spiegato mister Longo. «Una società giovane ma con obiettivi importanti a medio e lungo termine. Mi sono trovato subito in piena sintonia con la dirigenza, conoscendo meglio persone con le quali condivido gli stessi valori». L’ottimo rapporto con De Tommaso è senza dubbio un vantaggio: «Sarò i suoi occhi e le sue orecchie e viceversa. Non vediamo l’ora di cominciare, confidando di ben figurare nel prossimo campionato, soddisfacendo le aspettative della dirigenza e di coloro i quali ci seguiranno».