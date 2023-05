Successo per la Gimkana della ciliegia ieri a Bisceglie

Un evento da incorniciare la Gimkana della Ciliegia che si è svolta nel piazzale della Mastrototaro Food; sport, natura e divertimento per i tanti atleti iscritti ed i numerosi bambini e ragazzi non tesserati che, nonostante il meteo incerto, hanno sperimentato una domenica “sportiva” e sempre premiante. Sì, perché il format scelto per questo evento è stato il gioco.

Una bellissima manifestazione in compagnia degli animatori della Ludoteca Minnie Club, dei team Polisportiva Gaetano Cavallaro e AndriaBike, di una delegazione del Fiat Club 500 Bisceglie Coordinameto presieduto da Tonio Belsito.

Nota assolutamente positiva è stata l’assoluta armonia ed il clima sereno in cui si è svolto l’evento. La Scuola di Ciclismo Ludobike Racing Team, nella figura del Presidente Piero Loconsolo, ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa manifestazione: lo staff presente,i bambini e le loro famiglie, Confcommercio Bisceglie, Servizio Civile Comune di Bisceglie e Biscegliegram, ed infine il ringraziamento a Mauro Mastrototaro che ha reso possibile la riuscita ottimale dell’evento.