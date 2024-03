Successo importante per il Don Uva, sconfitta beffarda per la Virtus Bisceglie / CLASSIFICHE

Si conclude con una vittoria ed una sconfitta la domenica di Don Uva e Virtus Bisceglie impegnate rispettivamente nei match contro Soccer Trani e Maracanà San Severo valevoli per la ventiduesima giornata del campionato di Promozione e il ventesimo turno del girone A di Prima Categoria.

Affermazione importante per il Don Uva che supera per 2-1 la Soccer Trani, quarta in classifica, tra le mura amiche del “Di Liddo” allontanandosi ulteriormente dalle zone calde della classifica. Primo tempo strepitoso dei padroni di casa, determinati fin dalle primissime battute. Dopo appena due giri di lancette Amoruso confeziona un perfetto assist per Petrignani ma quest’ultimo si fa ipnotizzare da Rocchitelli vanificando la chance per il vantaggio. La risposta tranese arriva al 16’ con la conclusione di Destino sulla quale Cassanelli è attento a deviare in angolo. La spinta biscegliese è inesauribile e al 19’ il Don Uva passa meritatamente in vantaggio con Bruno che sfrutta il servizio di Conte, si libera di un avversario e con un sinistro chirurgico trafigge il portiere ospite per l’1-0. Il forcing biancogiallo non si esaurisce e al 22’ è Camporeale a chiamare Rocchitelli all’intervento. Due minuti più tardi gli ospiti capitolano nuovamente al termine di una bellissima azione corale del Don Uva avviata da Murolo e finalizzata da Camporeale su assist di Petrignani. Nel finale di frazione i biscegliesi continuano a spingere andando vicino al tris prima con Conte al 41’ e centoventi secondi più tardi con Camporeale ma in entrambe le occasioni gli attaccanti biscegliesi sono imprecisi. Al rientro negli spogliatoi, comunque, il Don Uva conduce per 2-0.

L’inizio di secondo tempo segue lo stesso copione ma, improvvisamente, al 57’ la partita dei padroni di casa si complica a causa dell’espulsione di Di Leo. La superiorità numerica dà nuova speranza al Trani che 76’ dimezza lo svantaggio sugli sviluppi di un corner con Pugliese. Il segmento finale di partita diventa di sofferenza per il Don Uva che, con l’uomo in meno, cerca di contenere la spinta ospite. Al 79’ il colpo di testa di Galeotta mette i brividi alla difesa biancogialla ma è in pieno recupero, al 94’, che i tranesi sfiorano il 2-2 con Canaletti sul quale si oppone Garbetta salvando il risultato.

Una grande vittoria per il gruppo guidato da mister Capurso che sale a quota 31 punti consolidando il settimo posto in graduatoria alla vigilia della trasferta sul campo del Cosmano Sport, reduce dalla sconfitta per 3-2 in casa del Bitritto Norba.

Sfiora l’impresa la Virtus Bisceglie che lotta sul terreno della capolista Maracanà San Severo, passa in vantaggio, conduce fino a dieci minuti dal termine ma nel finale cede di misura con il punteggio di 2-1. Un grande rammarico per la formazione biscegliese che recrimina anche per alcune decisioni arbitrali, in particolare in occasione della rete del sorpasso della capolista.

Match non spettacolare dal punto di vista delle emozioni vista anche l’importanza della posta in palio per le due squadre con i foggiani a caccia dei tre punti per proseguire la corsa verso la promozione e i biscegliesi desiderosi di accorciare sul terzetto di testa. Primo tempo molto bloccato con i biscegliesi a farsi preferire e abili a controllare le operazioni. La condotta di gara coraggiosa della Virtus viene premiata poco dopo l’ora di gioco quando Amorese viene atterrato in area foggiana conquistando il penalty per i biscegliesi trasformato da Difrancesco, al decimo centro stagionale. Nel segmento centrale del secondo tempo gli ospiti cercano di legittimare il vantaggio andando vicini al raddoppio in un paio di occasioni. Nel finale di partita, tuttavia, i padroni di casa si riversano in avanti a caccia quantomeno del gol del pareggio e all’80’ Terrone approfitta di una disattenzione della difesa biscegliese per siglare l’1-1 con un colpo di testa. Il pareggio dà ancora più motivazioni al San Severo che all’87’ compie la rimonta ancora con Terrone, che risolve un’azione confusa mandando la palla in rete alle spalle di Sibio tra le proteste dei biancazzurri. Nei pochi minuti rimanenti la Virtus non riesce a creare problemi alla porta foggiana uscendo sconfitta con grande rammarico dal campo della capolista. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

