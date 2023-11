Star Volley riceve al PalaDolmen Villaricca e va a caccia del riscatto

Va a caccia di un immediato riscatto Star Volley Bisceglie che, dopo la prima sconfitta stagionale subita sabato scorso a Castellaneta, ospita al PalaDolmen, domani a partire dalle ore 19, le campane del Villaricca con l’obiettivo unico dei tre punti per mantenere la vetta della classifica, nel match valevole per l’ottavo turno di Serie B2.

Una sfida naturalmente alla portata delle nerofucsia ma che può presentare diverse insidie visto il buonissimo rendimento esterno delle ospiti, abilissime in questo primissimo scorcio di stagione a conquistare due vittorie in trasferta in particolare quella sul parquet di Castellaneta nel turno inaugurale del campionato. Il collettivo di coach Giunta, tuttavia, non vuole lasciare altri punti per strada e ha preparato con grande attenzione l’appuntamento in settimana consapevole delle difficoltà che la gara può presentare. Al netto del buon cammino in trasferta, però, Villaricca arriva a questo match in un momento delicato del proprio campionato infatti le campane sono reduci da ben tre sconfitte consecutive contro Oplonti Vesuvio, Matese e Pozzuoli che non hanno portato punti in cascina lasciando la formazione ospite a 8 punti in classifica ad undici lunghezze di distacco dalla capolista Star Volley. Una sfida, dunque, da non sbagliare per Haliti e compagne per non depauperare il vantaggio conquistato sull’Oplonti Vesuvio dopo la vittoria nello scontro diretto.

Gli arbitri designati per l’incontro del PalaDolmen tra Star Volley e Villaricca sono Alessandro Guagnano e Luca Filomeno.