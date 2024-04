Star Volley, obiettivo tre punti per conquistare il primato matematico

Una vittoria per chiudere i giochi e conquistare matematicamente il primo posto nel girone. È questo l’obiettivo della Star Volley Bisceglie alla vigilia della sfida casalinga contro la FLV Cerignola, in programma domani alle ore 19, valevole per la ventiduesima giornata del campionato di Serie B2.

Al PalaDolmen, dunque, va in scena il primo match point per la formazione di coach Giunta, decisa a concludere al meglio la regular season per arrivare nelle migliori condizioni possibili ai playoff per la promozione in Serie B2. La partite, tuttavia, vanno affrontate una alla volta con la consapevolezza che possono essere piene di insidie soprattutto nel finale di stagione e nonostante i favori del pronostico. Star Volley, infatti, non dovrebbe avere problemi contro le ofantine, che occupano l’ottavo posto della classifica con 24 punti frutto di otto vittorie in ventuno giornate anche alla luce di quanto accaduto nella gara d’andata, disputata lo scorso 3 dicembre e terminata con un netto 0-3 in favore delle nerofucsia. La formazione biscegliese ha preparato la sfida in settimana con la consueta determinazione con la voglia di conquistare tre punti e festeggiare il definitivo primato in graduatoria con il proprio pubblico.

L’incontro tra Star Volley Bisceglie e FLV Cerignola sarà diretto dalla coppia arbitrale composta da Domenico Vito Cantore e Giuseppe Dimartino. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)