La Star Volley è la miglior squadra italiana in Serie B2 / CLASSIFICA

La Star Volley è la miglior squadra italiana in Serie B2, questo è il verdetto al termine del girone d’andata; con le nerofucsia che, con l’ennesimo 3-0, travolgono a domicilio l’Accademia Benevento e raggiungono quota 37 punti su 39 disponibili; nessuno ha fatto meglio in B2.

Le ragazze di coach Giunta hanno surclassato le avversarie all’interno di ciascuna frazione di gioco, come dimostrano i netti parziali; ma anche l’andamento all’interno di ogni set. Il collettivo biscegliese, infatti, ha sempre mantenuto le redini del risultato, tenendo sempre a netta distanza le avversarie, che non sono mai riuscite a segnare più di 12 punti.

La Star Volley è la miglior squadra italiana in Serie B2; ma il cammino è ancora lungo, con il girone di ritorno che comincerà tra due settimane, dopo un breve periodo di pausa del campionato. Le nerofucsia però non si fermeranno, bensì se la vedranno con la prima classificata del girone L, una formazione siciliana tra Modica e Caltanissetta, cercando l’accesso alla Final Four di Coppa Italia; in trasferta sabato 27 mentre la partita di ritorno si terrà sabato 3 febbraio al PalaDolmen.

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA AGGIORNATA

ACCADEMIA BENEVENTO-STAR VOLLEY BISCEGLIE 0-3

Accademia Benevento: Diago Silva 4, De Santis, Ricciardi 2, De Cristofaro 2, Erra 3, Catapano 1, Dell’Ermo 6, Tufo (libero), Lauro (libero), Nibali 1, Mottola, Cuoco. N.e.: Cona. All.: Ruscello.

Star Volley Bisceglie: Mileno 5, Haliti 11, Kostadinova 9, Civardi 10, Tomasi 7, Murri 13, Quarto (libero), Curci. N.e.: Di Paola, Miccoli, D’Ambrosio, Lapenna. All.: Giunta.

Arbitri: D’Aniello, Pascarella.

Parziali: 12-25; 12-25; 11-25.