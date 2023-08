Star Volley: Miccoli e Lapenna sono gli ultimi due innesti

Ultimi ritocchi per il roster della Star Volley che si appresta a disputare la seconda stagione in Serie B2 della propria giovane storia. Nella giornata di ieri la società biscegliese ha annunciato gli ingaggi della schiacciatrice Francesca Miccoli e dell’opposto Simona Lapenna.

Con gli ultimi due arrivi sale quindi ad undici il numero di giocatrici già sotto contratto per la stagione 2023-24. Le nerofucsia dunque si ritrovano ad avere già una buona e solidissima base quando mancano circa due mesi all’avvio del campionato. La giovanissima Francesca Miccoli, classe 2003, arriva a Bisceglie dopo una stagione vissuta in serie B2 con la maglia della formazione calabrese del Torretta. A dispetto della giovane età, Miccoli può vantare un buon tasso di esperienza avendo disputato anche un torneo di Serie B1 con le abruzzesi del Chieti nell’annata 2021-22 e si è detta molto soddisfatta di avere scelto Bisceglie e di poter lavorare con il nuovo tecnico Simone Giunta.

Ugualmente felice dell’approdo in maglia Star Volley anche l’opposto Simona Lapenna, reduce da un’annata stratosferica, e da avversaria delle nerofucsia, con le brindisine di Francavilla, formazione che ha conquistato la promozione in Serie B1. Un innesto importantissimo per il team biscegliese che conferma le ambizioni di recitare un ruolo da protagonista nel girone I di Serie B2 e va ad impreziosire un reparto di altissimo livello a disposizione di coach Giunta. (FOTO: UFFICIO STAMPA STAR VOLLEY BISCEGLIE)