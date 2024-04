Star Volley fa suo anche il derby con Cutrofiano / CLASSIFICA

Diciassettesima vittoria consecutiva per la Star Volley Bisceglie che domina il derby casalingo contro Cutrofiano per 3-0 cogliendo il ventitreesimo successo nel campionato di Serie B2 su ventiquattro incontri disputati.

Un match senza storia quello del PalaDolmen subito indirizzato a proprio favore dalle ragazze di coach Giunta, straordinarie nell’approccio alla partita. Le ospiti, infatti, restano attaccate nel punteggio fino al 7-7 ma le nerofucsia allungano immediatamente grazie ad un parziale di 9-1 firmato dal duo Civardi-Kostadinova, preludio al 25-12 che vale il vantaggio biscegliese. Il copione della gara non cambia nemmeno nel secondo set che si apre con l’immediata accelerazione della Star Volley, precisissima in battuta e abile a toccare immediatamente il +6 (9-3). Cutrofiano è incapace di reagire alle iniziative delle ragazze biscegliesi, brave mantenere alto il livello di gioco anche dopo i cambi operati da coach Giunta che a metà frazione inserisce Miccoli, Di Paola e D’Ambrosio. I nuovi innesti, infatti, consentono alla capolista di allungare ulteriormente nel punteggio arrivando a chiudere il set con un eloquente 25-8. L’inizio del terzo parziale regala l’unico dispiacere di giornata alle padrone di casa che perdono per infortunio Miccoli. Nonostante ciò, il set è agilmente controllato da Star Volley che con un allungo nella fase centrale della frazione mettono un’ipoteca sull’incontro. In vantaggio di dieci lunghezze, la capolista controlla con autorevolezza le ultime fasi di partita chiudendo la sfida con il 25-13 che vale il 3-0 mandando i titoli di coda sul derby.

Il successo consente a Star Volley di toccare quota 69 punti in classifica confermando il vantaggio di +16 sulla seconda in graduatoria. Il pensiero delle nerofucsia è ormai proiettato ai playoff promozione che vedranno le ragazze di coach Giunta opposte alle siciliane del Modica, vincitrici del girone L e già incrociate in Coppa Italia. Prima, però, c’è da concludere al meglio la stagione regolare a partire dalla sfida in trasferta contro il fanalino di coda Volare Benevento, in programma sabato prossimo 4 maggio. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

