Star Volley espugna Altamura e resta in vetta alla classifica / CLASSIFICA

Quinta partita e quinta vittoria consecutiva. Successo di carattere per la Star Volley Bisceglie che espugna il parquet della Leonessa Altamura con il punteggio di 1-3 e si mantiene in vetta alla classifica a punteggio pieno.

Grande equilibrio in avvio con le due squadre che giocano ad alto livello fin dalle prime battute a testimonianza della notevole qualità a disposizione da ambo le parti. A metà frazione, però, le biscegliesi riescono a guadagnare un piccolo margine, sul 16-19, che si rivela decisivo per la conquista del set d’apertura, conclusosi 19-25 in favore della Star Volley. La situazione non muta nel secondo parziale infatti Haliti e compagne si dimostrano maggiormente lucide nei momenti cruciali portandosi sullo 0-2 in virtù del 21-25 con il quale va in archivio il set. Il doppio vantaggio, probabilmente, fa abbassare lievemente il livello di attenzione delle ragazze di coach Giunta e la terza frazione si apre con la veemente reazione delle padrone di casa che si portano sul +7 (15-8). Le biscegliesi provano a scuotersi ma devono fare i conti con la determinazione delle baresi che, in questa fase, giocano meglio e non consentono a Star Volley di rientrare conquistando così il set con pieno merito per 25-17. Il primo parziale perso in stagione non abbatte il gruppo nerofucsia che, al rientro sul terreno di gioco per il quarto set, torna ad alzare i giri del motore prendendo il sopravvento già in apertura di frazione portandosi sul +3 (8-11). Altamura prova nuovamente a reagire e a riequilibrare le sorti del parziale e della partita ma tornata sul -1 a quota 17-18 cede alla maggior qualità delle biscegliesi che con un break di 2-7 mettono il sigillo sul match portando a casa il set per 18-25 e quindi il derby con il punteggio di 1-3.

Non si ferma dunque la marcia della Star Volley che resta prima in classifica a punteggio pieno a quota 15 punti in compagnia delle campane del Vesuvio Oplonti alla vigilia dello scontro diretto in programma al PalaDolmen sabato 11 novembre alle 19, un autentico banco di prova per le ambizioni del sodalizio nerofucsia. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2