Star Volley è perfetta, supera anche l’Oplonti Vesuvio e resta da sola in vetta

Strepitoso successo per la Star Volley Bisceglie che corona una prestazione perfetta liquidando tra le mura amiche il Vesuvio Oplonti per 3-0 nel big match della sesta giornata del campionato di Serie B2.

Ottima cornice di pubblico al PalaDolmen per lo scontro diretto tra le due formazioni imbattute del girone I, prime a punteggio pieno. Scattano meglio le nerofucsia che grazie alle giocate di Civardi si portano immediatamente sul 5-1, le campane però non ci stanno e riequilibrano la contesa sul punteggio di 8-8. Un nuovo parziale di quattro punti consecutivi consente alle biscegliesi di riallungare e, a questo punto, le ospiti non sono più in grado di richiudere il gap. Le ragazze di coach Giunta, infatti, amministrano con grande autorevolezza il finale di set portandosi sull’1-0 in virtù del 25-20 finale. Il tifo del pubblico amico spinge Star Volley anche in apertura di seconda frazione e così le padrone di casa raggiungono velocemente il +6 sul punteggio di 10-4. Quando tutto sembra presagire ad una fase di controllo per Haliti e compagne, il Vesuvio Oplonti reagisce approfittando dell’unico momento di difficoltà delle biscegliesi, mostrando le proprie qualità, firmando una terrificante striscia di otto punti consecutivi che ribaltano la situazione fissando il tabellone sul 10-12 in favore delle ospiti. Nella fase più difficile, però, le nerofucsia hanno il grande merito di non disunirsi e di reagire prontamente e, prima, un ace di Tomasi e, successivamente, le giocate di Kostadinova, Civardi e Murri girano nuovamente la sfida in favore delle biscegliesi (20-16). Il finale di frazione è molto combattuto ma ancora una volta Tomasi e Civardi trovano i punti necessari per siglare il 25-20 che vale il doppio vantaggio. Sotto di due set, le campane soffrono psicologicamente l’avvio di terza frazione e Star Volley ne approfitta per scappare via sul +9 (11-2). Vesuvio Oplonti si conferma però avversario ostico e, a dispetto della difficile situazione di punteggio, tenta di rientrare in partita piazzando un parziale che consente di riavvicinarsi fino al -2 a quota 18-16. Le biscegliesi, però, nel momento cruciale rispondono ancora una volta presente e con la scatenata Kostadinova chiudono la partita grazie al 25-21 che vale il 3-0 finale e fa esplodere la festa del PalaDolmen.

Un successo fondamentale per le ragazze in maglia nerofucsia che, dopo sei giornate disputate, salgono così a 18 punti in classifica, restano a punteggio pieno e possono guardare tutte dall’alto le rivali per la vittoria del campionato. Occorre comunque tenere i piedi per terra poiché il torneo resta ancora lunghissimo e pieno di insidie per le ragazze di coach Giunta a partire dall’ostica trasferta sul parquet di Castellaneta, vittoriosa anch’essa per 0-3 sul campo dell’Accademia Volley Benevento, in programma sabato prossimo 18 novembre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2