Star Volley chiude la stagione regolare con una sconfitta a Cerignola / CLASSIFICA

Si ferma all’ultima giornata il percorso netto della Star Volley Bisceglie che, nel match valevole come epilogo della stagione regolare del girone A di Serie C, si arrende alla Brio Lingerie Cerignola con il punteggio di 3-1. Una sconfitta amara per le biscegliesi che, tuttavia, non pregiudica nulla in chiave play off e non macchia in alcun modo una stagione fin qui straordinaria.

Partenza difficile delle ragazze di coach Maggialetti che nel primo segmento di gara sbagliano molto e consentono alle padrone di casa allungare immediatamente e di conquistare la frazione d’apertura con un eloquente 25-13. Al rientro sul parquet, la Star Volley si presenta con un altro piglio ma le foggiane non sono da meno e la partita si trasforma in un’autentica battaglia punto a punto che premia le ofantine ai vantaggi. Nel momento cruciale, infatti, Cerignola trova il guizzo vincente e raddoppia grazie al 26-24 finale. Nonostante il doppio svantaggio, però, le ospiti sono ormai definitivamente entrate in partita e nel terzo set giocano una pallavolo all’altezza del rango di capolista mettendo in seria difficoltà le padrone di casa. Il team foggiano lotta ma alla fine non può che arrendersi alla caparbietà delle biscegliesi le quali riaprono i giochi aggiudicandosi il parziale con un autorevole 18-25. Il livello del match rispecchia le posizioni di classifica con le due squadre, non a caso ai primi due posti della graduatoria, abili a rispondere colpo su colpo alle iniziative delle avversarie. Anche il quarto set segue l’andamento equilibrato della contesa ma, ancora una volta, Star Volley viene meno nei momenti cruciali e cede definitivamente per 25-22 perdendo l’imbattibilità dopo ben quindici vittorie consecutive.

È mancata quindi la ciliegina sulla torta a capitan Haliti e compagne ma, al di là delle statistiche e del record di imbattibilità soltanto sfiorato, da ora in poi inizieranno le sfide davvero decisive per il sodalizio nerofucsia, a caccia della promozione in Serie B2. Da adesso in avanti tutte le energie della squadra saranno focalizzate sulla post season alla quale Star Volley arriva come una delle favorite, forte dei 44 punti su 48 conquistati nella stagione regolare.

