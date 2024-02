Star Volley Bisceglie si rituffa sul campionato, il girone di ritorno si apre a Pozzuoli

Si apre con la trasferta di Pozzuoli il girone di ritorno della Star Volley Bisceglie che, domani pomeriggio alle ore 18, è ospite delle campane nel match valevole per il quattordicesimo turno del girone I di Serie B2.

Le biscegliesi, reduci dalla splendida qualificazione alla Final Four di Coppa Italia, vogliono mantenere altissimo il livello anche in campionato e riprendere una marcia fin qui trionfale. Capitan Haliti e compagne, infatti, hanno chiuso il girone d’andata con una sola sconfitta e guidano la classifica con ben otto lunghezze di vantaggio sulla coppia formata da Altamura e Oplonti Vesuvio, tuttavia, la seconda metà di stagione si apre con un impegno da prendere con le pinze. Pozzuoli ha infatti ben figurato nel primo segmento di campionato conquistando ben 21 punti che sono valsi l’ottava posizione in graduatoria anche se nell’ultimo turno è arrivata una sconfitta casalinga per mano dell’Altamura. Il confronto d’andata tra le due squadre, disputatosi al PalaDolmen lo scorso 7 ottobre nel turno inaugurale del torneo, vide prevalere le nerofucsia con un netto 3-0.

L’incontro tra Pozzuoli e Star Volley Bisceglie sarà diretto dal duo arbitrale composto da Gaetano Morena e Guido Ventre. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)