Star Volley Bisceglie riceve al Paladolmen Cerignola per uno scontro al vertice

Scontro al vertice per la Star Volley Bisceglie che, oggi pomeriggio alle ore 19, riceve al PalaDolmen la corazzata Cerignola in un confronto tra due formazioni a punteggio pieno, valevole per la terza giornata del campionato di Serie B2.

Le due compagini, infatti, arrivano a questa sfida con uno score di due vittorie ciascuna con le biscegliesi forti anche del fatto di non aver ancora ceduto un set alle avversarie. Le nerofucsia hanno regolato per 3-0 due formazioni campane, Pozzuoli e Matese, nei primi due turni di campionato mentre le ospiti hanno battuto a loro volta la Matese per 3-1, nella giornata inaugurale del torneo, e Benevento in trasferta nello scorso fine settimana senza cedere alcun set. Mister Giunta ha potuto preparare con grande attenzione l’incontro e lavorare con tutto il gruppo al completo anche se sussistono delle incognite sulle condizioni fisiche della centrale Barbara Murri, ancora alle prese con i postumi di un incidente stradale patito lo scorso settembre. Lo scontro tra Star Volley e Cerignola rappresenta indubbiamente una sfida tra due formazioni ambiziose, desiderose di raggiungere la promozione in Serie B1 come confermano i due roster a disposizione dei tecnici, i quali possono contare su un mix tra giovani atlete di talento e giocatrici esperte per la categoria. Tra le foggiane, guidate dall’esperto Francesco Sgarbi, spiccano l’opposto Simeone e le centrali Pettinari e Colucci. Inoltre, nel ruolo di palleggiatrice agisce la biscegliese Margaret Altomonte per la quale questo confronto rappresenta certamente un appuntamento particolare.

La gara tra Star Volley Bisceglie e Cerignola sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della società nerofucsia e sarà diretta dagli arbitri Michele Fumarola e Davide Tolomeo. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)