Star Volley apre il 2022 sul campo della Polis Corato

Riprendere il proprio cammino con la stessa determinazione vista nella prima metà di campionato. La Star Volley Bisceglie apre il 2022 con l’obiettivo di continuare la propria marcia a punteggio pieno in vetta alla classifica del torneo di Serie C recandosi, domani pomeriggio alle ore 19.30, sul campo della Polis Corato.

Le insidie dopo la lunga sosta dovuta alle festività natalizie sono molteplici, quindi l’approccio alla partita sarà fondamentale per Dominko e compagne che, tuttavia, partono con i favori del pronostico vista la grande differenza tecnica e di punti in graduatoria con le padroni di casa. Corato, infatti, nelle sei gare fin qui disputate ha raccolto 8 punti frutto di tre vittorie ed altrettante sconfitte. In perfetta parità anche il computo dei set per la formazione coratina che ne ha conquistati undici cedendone altrettanti in tutto l’arco del campionato. Le ragazze di coach Maggialetti hanno preparato al meglio la sfida consce del fatto che una nuova vittoria darebbe un’ulteriore dimostrazione di forza alle rivali del torneo alla vigilia del turno di riposo che le biscegliesi osserveranno nel prossimo weekend.

Dirigeranno la sfida, che si disputerà a porte chiuse su disposizione della squadra di casa, gli arbitri Ayroldi e Rutigliano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)