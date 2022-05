Sporting Tennis Club Bisceglie sconfitto in semifinale playoff dal CT Corsano

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 va vicino all’impresa, ma si deve arrendere nella semifinale dei playoff ai padroni di casa del CT Corsano.

Valentin Florez perde 7-5; 6-1 con Stodder numero 489 del ranking ATP, mentre Mirgone lotta e cede 6-4: 6-4 con Bastia. Giorgio Caggianelli porta il primo punto per la compagine biscegliese, superando con un doppio 7-5 Di Giovanni, ma la sconfitta di Sasso porta il punteggio sul 3-1 per i padroni di casa.

Molto equilibrati anche i doppi, con la coppia argentina del club biscegliese che cede 10-4 al terzo e con Sasso e Caggianelli che vincono il proprio incontro, per il 4-2 finale.

La sconfitta in terra salentina non pregiudica l’obiettivo promozione in casa Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0: capitan Sasso e compagni, infatti, torneranno in campo nelle prossime settimane per disputare il tabellone di spareggio che consentirà l’accesso alla fase nazionale dei playoff.