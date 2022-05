Sporting Tennis Bisceglie domina l’andata contro Potenza ed ipoteca la finale playoff

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 aggiunge un altro piccolo ma preziosissimo tassello alla sua stagione, vincendo la semifinale di andata dei Playoff di Serie C contro il Circolo Tennis Potenza con un perentorio 6-0.

Partono subito forte i ragazzi del presidente Bartolo Sasso, con Caggianelli e Mirgone che si impongono in due set. Davanti a una bella cornice di pubblico, vincono le rispettive partite anche Florez e Sasso, con i ragazzi del club biscegliese che completano l’opera aggiudicandosi anche i doppi giocati nel primo pomeriggio.

Lo Sporting Tennis Club Bisceglie 2.0 è ora atteso dal match di ritorno contro la formazione lucana, in programma tra una settimana. In caso di vittoria di una delle sei partite in programma, capitan Kikko Sasso e compagni sarebbero matematicamente qualificati alla finale nazionale.