Lions Bisceglie puntano sul fattore campo contro Ozzano

Lions a caccia del fattore campo contro Ozzano, match in trasferta valido per la 34°, e ultima, giornata di Serie B Nazionale Old Wild West, che delineerà la griglia dei playout; dove i nerazzurri e i loro avversari si giocheranno la salvezza.

I ragazzi di coach Origlio vengono dalla vittoria convincente contro San Severo, che ha regalato loro l’undicesimo successo stagione; portandoli così ad una vittoria proprio da Ozzano, prossima avversaria dei biscegliesi. Una vittoria in Emilia porterebbe i Lions a scavalcare Ozzano in virtù degli sconti diretti e potrebbe, in caso di risultati favorevoli dagli altri campi, dare ai nerazzurri il fattore campo al primo turno; perciò gli ospiti dovranno replicare la grande prestazione di settima scorsa, per arrivare così nel migliore dei modi alla post season.

I padroni di casa sono in una striscia attiva di tre vittorie consecutive e cercheranno di sfruttare il fattore campo per difendersi dagli assalti nerazzurri e vincere il match. Il roster, in mano a coach Conti, subentrato a novembre, è guidato dall’ala Riccardo Cortese, top scorer dei suoi con 14,3 punti di media; ma può fare affidamento anche su cestisti come Piazza, Bechi e Abega, quest’ultimo rivelatosi uno dei giovani più interessati dell’intero torneo (classe 2004).

Il match sarà arbitrato da Luca Rezzoagli di Rapallo (Genova) e Andrea Manganiello di San Giorgio del Sannio (Benevento). Il tavolo degli ufficiali sarà composto da Alessio Pio Ottaviano di Santarcangelo di Romagna (segnapunti), Erica Bertoni di Forlimpopoli (cronometrista) e Sara Severi di Faenza (addetta ai 24”).