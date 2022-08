Sportilia Volley, Mastropasqua primo acquisto per la prossima stagione

Si chiama Antonella Mastropasqua il primo innesto di Sportilia Volley, giocatrice che sarà di grande aiuto nel ruolo di centro.

La nuova arrivata in casa biancazzurra porta in dote una grande fisicità e un’ottima personalità, che non guasta mai soprattutto nei casi in cui bisogna prendersi responsabilità sul campo di gioco e quando si tratta di dover fare gruppo. Mastropasqua nel 2016 si è portata a casa il titolo Under14 con la maglia della Volleyball Giovinazzo. Dopo la gavetta nelle giovanili raggiunge anche la promozione in serie C, sempre con la stessa squadra. La classe 2002 è reduce dal primo anno in serie B2 tra le fila di Primadonna Bari.

Sull’orizzonte però c’è una nuova avventura, targata Sportilia nella Serie B2 femminile: “Sono molto emozionata per l’avventura che inizierà fra poche settimane – afferma Antonella Mastropasqua – La mia scelta di approdare qui è dettata dall’elevata considerazione e stima che ho sempre avuto nei confronti di questa società, apprezzata in tutto l’ambiente per il costante obiettivo di far crescere e di far esprimere al meglio le proprie atlete. Sono certa che sarà un anno stimolante e pieno di sfide da superare, sarà fondamentale partire con umiltà e tanta determinazione” conclude Mastropasqua.

Foto: ufficio stampa Sportilia