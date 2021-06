Sportilia vince un derby al cardiopalma e conquista la finale playoff

Terza vittoria in altrettanti derby. Sportilia si conferma la bestia nera della Star Volley e, al termine di una stracittadina combattutissima e ricca di emozioni, piega le rivali per 3-2 e conquista l’accesso alla finale dei playoff del campionato di Serie C.

In un PalaDolmen finalmente aperto al pubblico le due formazioni danno vita ad un incontro bellissimo che rispetta le attese della vigilia e, al termine di un’autentica battaglia, premia le biancazzurre di coach Nuzzi, brave a non disunirsi nel momento di difficoltà e a rimontare quando la contesa sembrava prendere la strada del collettivo guidato dal tecnico Maggialetti.

Sportilia esce meglio dai blocchi di partenza di una partita, per forza di cose, tesa vista l’importanza della posta in palio. Nella frazione di apertura le biancazzurre si costruiscono un piccolo margine che custodiscono gelosamente fino alla fine quando, al quarto set point, l’attacco di Ottomano chiude la contesa sul 25-22 per il team del presidente Grammatica. La Star Volley, però, non resta a guardare e reagisce allo svantaggio con grande veemenza, favorita anche da un passaggio a vuoto delle avversarie. Le nerofucsia, infatti, alzano il livello del loro gioco e nel secondo parziale riportano la sfida in parità travolgendo le rivali con un eloquente 25-13. Subito il pareggio, Sportilia prova cambiare marcia in apertura di terzo set costruendosi un vantaggio di cinque lunghezze (8-3) ma l’inerzia del match sembra definitivamente cambiare anche in virtù della grande reazione della formazione di Maggialetti che non si scompone e piazza un parziale di 6-0 che vale il sorpasso. A questo punto, la partita diventa una vera e propria battaglia con le due squadre impegnate a rispondere colpo su colpo alle iniziative avversarie. La fase di equilibrio si prolunga fino alle battute finali della frazione ma sul punteggio di 20-20, tra le fila nerofucsia, sale in cattedra Bausero la quale guida le sue compagne alla conquista del set. La Star Volley, infatti, mette a segno cinque punti consecutivi, l’ultimo dei quali frutto di una schiacciata proprio di Bausero, e completa la rimonta portandosi sul 2-1.

Nel corso del quarto set i palloni iniziano a pesare ma Sportilia, decisa a riportare il confronto in equilibrio, riesce a costruirsi la possibilità di prolungare la sfida al tie-break ottenendo tre set point. Dall’altra parte, però, la Star Volley sente il profumo del primo successo stagionale nel derby e, soprattutto, dell’accesso alla finale e con grande determinazione trova la forza di annullare tutte e tre le palle set delle avversarie. Sul punteggio di 25-25, Ottomano con una grande giocata difensiva mura l’attacco di Haliti e il successivo errore di Altamura per la Star Volley consente alle biancazzurre di portarsi sul 2-2. Quale delle due squadre biscegliesi disputerà la finale, quindi, sarà decisa dal quinto e decisivo set. La gara si mantiene equilibrata fino al cambio campo che avviene sul punteggio di 8-7 per Sportilia. Al rientro in campo dopo la pausa, le biancazzurre mostrano di averne di più delle avversarie e, trascinate da Dominko, scavano il definitivo solco che certifica l’accesso alla finale sugellato dall’attacco di Di Reda che chiude la gara con il punto del 15-10.

Un derby meraviglioso, quindi, che una volta di più ha mostrato i meriti della grande stagione disputata dalle due squadre. Sarà Sportilia a giocarsi la promozione in serie B-2 contro la Leonessa Altamura a partire dal prossimo fine settimana in una serie al meglio delle tre partite. In attesa dell’ufficialità da parte del comitato regionale della Fipav, con ogni probabilità, il primo match si disputerà in terra murgiana domenica 20 giugno. Alla gioia del team biancazzurro fa da contraltare la delusione in casa Star Volley, alla quale però vanno l’onore delle armi e la consapevolezza di aver disputato un campionato meraviglioso alla prima stagione disputata a questi livelli, chiusa al primo posto in classifica in stagione regolare. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)