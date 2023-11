Sportilia Bisceglie, prima sconfitta stagionale ad opera della Pegaso ’93 Molfetta / CLASSIFICA

La prima sconfitta stagionale di Sportilia matura nel derby del PalaDolmen valido per il sesto turno di serie D ad opera della Pegaso ’93 Molfetta. In fondo ad un’autentica maratona durata 2h45’, decisa soltanto ai vantaggi del quinto set, le biancazzurre vedono interrompersi la sequenza di quattro affermazioni di fila.

Le prime fasi del match registrano un lieve vantaggio di Bisceglie, tuttavia nel cuore della frazione la Pegaso ’93 azzera il gap e firma il sorpasso. Sportilia pasticcia in ricezione e regala punti preziosi alle avversarie in battuta, così Molfetta ringrazia e chiude sul 22-25. Nel secondo set, dopo un avvio abbastanza equilibrato, si registra l’attesa replica di Claudia Gentile e compagne, abili ad allungare inesorabilmente fino al 25-19 con cui viene rimessa in parità la contesa. Pioggia di emozioni nella terza frazione, durante la quale la compagine ospite evidenzia i propri propositi di colpaccio con l’accelerazione che vale il 20-24: sembra fatta per la Pegaso ’93 che, tuttavia, deve fare i conti con il turno in battuta di Claudia Mastrapasqua, implacabile assieme alle proprie compagne nel firmare l’aggancio a quota 24. A seguire le ragazze di Mimmo Carbonara sciupano un altro set-point, seguito viceversa dai tre punti consecutivi messi a segno da Sportilia che sanciscono il 27-25.

Il quarto set è scandito da ribaltamenti di punteggio. Bisceglie si porta avanti (20-18), ma deve incassare la rimonta avversaria (22-25). E’ il preludio ad un tie-break al cardiopalma, disputato punto a punto. Sportilia cestina anche un’opportunità per chiuderla a proprio favore, poi il verdetto è demandato ai vantaggi che premiano la Pegaso ’93 Molfetta (18-20). La squadra del presidente Grammatica muove in ogni caso la propria classifica mantenendo la seconda posizione del girone A con 12 punti. Sabato prossimo è in calendario la trasferta al PalaMarchiselli con il Volley Barletta. (Foto: Annarita Boccaforno)

GUARDA LA CLASSIFICA DI SERIE D – GIRONE A