Si chiude a Benevento il girone d’andata di Star Volley

Da un Benevento all’altro. Prosegue il cammino della Star Volley Bisceglie nel campionato di Serie B2. Dopo il rotondo successo contro il Volare Benevento, che inaugurato al meglio il 2024 delle nerofucsia, le ragazze di coach Giunta affrontano in trasferta l’Accademia Volley Benevento nel match valevole per la tredicesima giornata del torneo, l’ultima del girone d’andata, con fischio d’inizio previsto domani alle ore 17.

L’obiettivo del collettivo biscegliese è quello di concludere nel migliore dei modi una prima metà di stagione da protagonista e magari allungare ulteriormente in classifica aumentando il già cospicuo vantaggio sulle dirette inseguitrici. Capitan Haliti e compagne, infatti, guidano la graduatoria con ben otto punti di margine sul terzetto formato da Cerignola, Oplonti Vesuvio e Altamura e hanno tutte le intenzioni di sfruttare il turno favorevole per incamerare altri tre punti nella corsa alla promozione in Serie B1. Sulla carta, infatti, il pronostico appare scontato alla luce del diverso rendimento avuto dalle due squadre nel corso del girone d’andata. Le campane attendono la capolista avendo raccolto appena 5 punti in graduatoria frutto di un solo successo, 0-3 esterno nel derby contro il Volare Benevento, e due sconfitte al tiebreak contro Villaricca e Cerignola. Proprio l’ottima prestazione fornita contro le ofantine, seconde in classifica, può fungere da campanello d’allarme per le biscegliesi che hanno l’obbligo di approcciare il match con la giusta dose di determinazione e concentrazione per non rischiare di ritrovarsi in difficoltà.

L’incontro del PalaParente tra Star Volley e Accademia Benevento sarà diretto dal duo arbitrale composto da Anna D’Aniello e Mariangela Pascarella. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)