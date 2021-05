Serie C: il derby va a Sportilia, il primato in classifica alla Star Volley

Un derby meraviglioso e combattuto chiude nel migliore dei modi la stagione regolare di Star Volley e Sportilia Volley che si danno battaglia per oltre due ore e mezza di partita e per cinque lunghissimi set in una stracittadina decisiva per il primato nel girone A del campionato di Serie C. Alla fine la spuntano, al tie-break, le biancazzurre di coach Nuzzi le quali bissano così il successo dell’andata, ma il 3-2 finale consegna la vetta della classifica alle nerofucsia del tecnico Maggialetti.

L’inizio dell’incontro è equilibrato con le due squadre che carburano con il passare dei minuti. Nella fase centrale della frazione Sportilia prova a scappare via e l’errore di Bausero favorisce il 18-14 per le biancazzurre costringendo la Star Volley a chiamare il time-out. Alla ripresa del gioco, però, Dominko e compagne non consentono alle avversarie di ribaltare le situazione e si aggiudicano il primo set con il punteggio di 25-23. L’avvio di secondo parziale sembra preludere ad un nuovo allungo di Sportilia che si porta immediatamente sul 3-0 tuttavia le nerofucsia reagiscono con veemenza e con sei punti consecutivi passano a condurre le operazioni. L’inerzia della gara cambia ed il collettivo capitanato da Haliti allunga ulteriormente proiettandosi sul 12-6; il vantaggio si dilata fino alla doppia cifra nelle fasi finali del set che si chiude, infatti, sul 25-15 in favore del team del tecnico Maggialetti.

Riequilibratosi il match, la terza frazione si apre con un terrificante 6-0 da parte della Star Volley ma Sportilia non ci sta e con grande determinazione inizia a ricucire il distacco operando il sorpasso sul 14-13 grazie ad un ace di Dominko. La partita adesso vive di continui parziali e contro parziali ed, infatti, le nerofucsia rispondono con quattro punti consecutivi inducendo coach Nuzzi a chiamare il time-out. La mossa sortisce il risultato sperato e Sportilia si riporta avanti sul 20-19 prima di subire nuovamente l’iniziativa della Star Volley che, con un break di 5-1, si conquista tre set point. Quando tutto sembra finito in favore di Haliti e socie, però, Sportilia ha il merito di crederci e grazie ad un perfetto turno in battuta di capitan Nazzarini annulla il vantaggio delle avversarie, si procura a sua volta una palla set che concretizza immediatamente chiudendo la terza frazione sul 26-24.

A questo punto, vista la situazione di punteggio, le biancazzurre iniziano ad assaporare il profumo del primato in classifica ma l’ottimo avvio di quarto set della Star Volley, capace di portarsi velocemente sul +7, è il segnale che le nerofucsia non intendono arrendersi. Sportilia riesce ancora una volta a ricucire il gap impattando sul 15-15 ma, nel combattuto finale di set, Star Volley è più precisa delle rivali e si porta a casa la frazione per 25-21 trascinando la gara al tie-break e mettendo in cassaforte la vittoria del girone. Il set decisivo comincia nel segno di Sportilia che passa a condurre sul 6-3 prima di subire il ritorno delle avversarie le quali con un parziale di 7-1 rimettono la freccia portandosi sul 10-7. Ancora una volta, però, le biancazzurre non si arrendono e trovano la forza di ribaltare le sorti dell’incontro chiudendo la partita sul 15-12 grazie ad un attacco di De Palo e al successivo muro di Di Reda.

Una stracittadina d’alto livello quella disputata dalle due compagini biscegliesi, emblema di una stagione condotta in maniera pressoché impeccabile, conclusa meritatamente nei primi due posti della graduatoria e con la qualificazione ai play-off mai messa a repentaglio nonostante i casi Covid che le hanno costrette allo stop in un momento delicato del campionato. Star Volley e Sportilia chiudono la stagione regolare distanziate di un solo punto in classifica, entrambe con il record di dodici vittorie e sole due sconfitte, e possono guardare con ottimismo ai play-off che prenderanno il via sabato prossimo, 5 giugno, e coinvolgeranno le prime tre classificate degli altri tre gironi. L’ufficialità degli avversari e dei calendari da parte della Fipav Puglia avverrà nelle prossime ore. (FOTO: UFFICIO STAMPA SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE)

STAR VOLLEY BISCEGLIE – SPORTILIA BISCEGLIE 2-3

STAR VOLLEY BISCEGLIE: Haliti, Gabriele, Lionetti, Romano, Gagliardi, Bausero, Todisco (L); Volpe, Masino, Dileo, Precetaj, Altamura, De Nicolo (L). All. Maggialetti.

SPORTILIA BISCEGLIE: Nazzarini, Dominko, De Palo, Ottomano, Lamanuzzi, Di Reda, Massaro (L); Roselli, Gentile, Luzzi (L), Di Pinto, Todisco, Galasso. All. Nuzzi.

ARBITRI: Filomeno e Renna.

PARZIALI: 23-25, 25-15, 24-26, 25-21, 12-15.

CLICCA QUI PER VEDERE LA CLASSIFICA