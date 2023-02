Serie B2: giornata dai due volti per Sportilia e Star Volley / CLASSIFICA

Sabato dai due volti per Sportilia e Star Volley Bisceglie che raccolgono due 3-0 dal sapore completamente opposto nei match valevoli per la sedicesima giornata del campionato di Serie B2.

Chiamata all’impresa, anche in virtù delle numerosissime assenze che stanno colpendo la squadra nell’ultimo periodo, la formazione di coach Nuzzi cede nettamente alla quotata Briolingerie Cerignola, abile ad approfittare delle difficoltà delle biancazzurre per conquistare tre punti fondamentali per la propria classifica. Terza sconfitta di fila invece per le biscegliesi, prive delle infortunate Piera Losciale, Piarulli e Bellapianta, costrette ad un match in salita fin dalle prime battute come già accaduto lo scorso fine settimana nella sfida contro Isernia. L’immediato vantaggio delle ofantine (5-1) si dilata progressivamente con il progredire del set d’apertura e il gap di nove lunghezze ottenuto a metà frazione si amplia fino al + 11 con il quale Cerignola conquista il primo parziale (25-14). Dopo il rientro in campo per il secondo set, il copione non cambia con le padrone di casa che dimostrano di valere i primi posti della graduatoria e con un gioco molto pulito ed efficace mantengono il controllo delle operazioni con autorevolezza. Sportilia, però, è più concentrata rispetto all’avvio di gara e risponde colpo su colpo rimanendo incollata alle avversarie fino al 13-11. A questo punto, tuttavia, Cerignola piazza l’allungo decisivo con un parziale di 6-2 e incanala anche la seconda frazione a proprio vantaggio, trovando il raddoppio grazie al definitivo 25-19. Quando tutto sembra deciso, Sportilia ha la forza di disputare un terzo set davvero encomiabile e di altissimo profilo sorprendendo a più riprese la formazione di casa. La partita in questa fase è caratterizzata dall’equilibrio più assoluto e a metà set le ospiti riescono anche ad allungare nei confronti delle avversarie piazzando un break di 2-7 che vale il 18-21 a favore delle biscegliesi. Le ragazze di coach Nuzzi sentono la possibilità di poter riaprire il confronto ma Cerignola esce dal time-out con grande determinazione e, approfittando anche della stanchezza delle rivali, impatta immediatamente sul 21-21. Sportilia getta il cuore oltre l’ostacolo e conquista due punti consecutivi riportandosi in vantaggio ma, nel finale, le padrone di casa piegano definitivamente la resistenza ospite inanellando quattro punti consecutivi utili a chiudere definitivamente l’incontro sul 3-0 grazie al 25-23 finale.

Tutt’altro epilogo arriva dalla scontro diretto tra Star Volley e Futura Teramo disputatosi al PalaDolmen alle ore 19. Le nerofucsia disputano una gara pressoché perfetta e travolgono nettamente l’ostica formazione abruzzese proiettandosi in maniera definitiva nei piani nobilissimi della graduatoria. Con questa vittoria infatti la matricola biscegliese allunga a cinque le lunghezze di vantaggio sulle avversarie e, salvo tracolli, concluderà con ogni probabilità il primo campionato di Serie B2 della propria storia in una delle prime cinque posizioni. Match sostanzialmente senza storia con Haliti e compagne padrone del campo dal primo all’ultimo scambio come testimoniano i parziali di 25-18, 25-20 e 25-18 messi a referto da Star Volley, lucida nell’interpretare nel migliore dei modi una sfida che si preannunciava davvero complessa alla vigilia. Le ragazze di coach Sarcinella, però, approcciano con coraggio la gara e nello spazio di pochi minuti lanciano un segnale inequivocabile alle rivali, che si trovano costrette ad inseguire per tutto il match sostanzialmente dalla seconda metà del primo set. Star Volley, trascinata anche dal pubblico amico, marca la distanza con le abruzzesi e allarga il gap fino al +7 che chiude la frazione d’apertura. Il copione non cambia nemmeno nel set successivo nonostante Teramo provi a creare qualche grattacapo alla formazione di casa, abile a non abbassare in nessun momento la guardia consapevole anche del potenziale delle avversarie. Il risultato, infatti, non cambia e Star Volley raddoppia con autorevolezza grazie al 25-20 con il quale si conclude la seconda frazione. Nel terzo set, le biscegliesi comandano le operazioni forti anche del doppio vantaggio, spengono le ultime velleità di Teramo e conquistano tre punti di platino archiviando il match con lo stesso punteggio con il quale si era aperta la sfida ovvero 25-18.

I risultati della giornata consegnano alle formazioni biscegliesi la seguente situazione di classifica. Star Volley sale a quota 32 punti agganciando il quarto posto occupato dall’Isernia, sconfitta per 3-1 a Castellaneta, mentre Sportilia resta all’ottavo posto a quota 23 punti conservando undici lunghezze di vantaggio sul quartultimo posto occupato da Cutrofiano, impegnata quest’oggi in trasferta nel delicatissimo confronto diretto con la Biogustiamo Cerignola. Proprio la formazione salentina ospiterà Star Volley nel prossimo turno in programma domenica 26 febbraio mentre sabato pomeriggio, 25 febbraio, alle ore 19 Sportilia riceverà al PalaDolmen la capolista Fasano in una sfida proibitiva ma davvero stimolante al netto delle difficoltà del momento. (FOTO: MASSIMO LAVERMICOCCA)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2