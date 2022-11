Sabato perfetto per Sportilia e Star Volley Bisceglie / CLASSIFICA

Sabato perfetto per le portacolori del volley cittadino, Sportilia e Star Volley Bisceglie, che travolgono per 3-0 i rispettivi avversari di giornata. Le due vittorie conquistate proiettano le formazioni biscegliesi ai piani alti della classifica.

Ottima affermazione in trasferta per Sportilia, che rispetta al meglio il pronostico della vigilia espugnando il campo del fanalino di coda Nocciano Chieti. Primo set all’insegna dell’equilibrio con le abruzzesi che lottano punto a punto con le ragazze di coach Nuzzi. Nel finale Sportilia sembra averne di più e conquista il +3 (18-21) ma ancora una volta le padrone di casa non si perdono d’animo ricucendo fino al 23-24. A questo punto è Carmen Bellapianta a decidere la prima frazione con un attacco vincente che vale il 23-25 e piega la resistenza delle abruzzesi. Al rientro in campo per il secondo set, le ospiti sono più risolute e conquistano immediatamente un vantaggio di quattro lunghezze che si protrae pressoché inalterato per tutto il corso della frazione. Nel finale, anzi, un’ulteriore accelerazione delle biscegliesi permette loro di conquistare quattro punti consecutivi e di trovare il raddoppio in virtù del 16-25 finale. In vantaggio di due set, Sportilia gioca sul velluto e in avvio di terzo parziale tramortisce le avversarie con un terrificante 1-9 che incanala definitivamente la contesa a proprio favore. Le biscegliesi, infatti, amministrano agevolmente il cospicuo margine e chiudono la gara grazie al definitivo 19-25.

Capitan Nazzarini e compagne ottengono così la terza vittoria consecutiva e salgono al quarto posto in graduatoria, in coabitazione con Briolingerie Cerignola e Futura Teramo, a quota 15 punti. Proprio le abruzzesi, impegnate oggi pomeriggio, saranno le prossime avversarie di Sportilia, nel match in programma al PalaDolmen sabato 3 dicembre alle ore 19.

Torna al successo anche Star Volley che, dopo due sconfitte di fila, ritrova il sorriso abbattendo Isernia con un eloquente 3-0. L’avvio di partita è splendido per le nerofucsia, bravissime a scendere in campo con la determinazione giusta al cospetto di una squadra davvero di livello e molto ostica. Nonostante la caratura delle avversarie, infatti, Haliti e compagne scappano immediatamente sul 10-4 mettendo subito sui binari giusti la gara. Il vantaggio si dilata fino al 22-8, preludio al 25-12 con cui Star Volley fa suo il primo set, frutto di un grande lavoro del collettivo del tecnico Sarcinella. La reazione di Isernia si manifesta in avvio di seconda frazione con le molisane abili a creare un primo gap sul 4-6. Le padrone di casa, tuttavia, rispondono immediatamente trovando il pari sul 10-10 e, poco dopo, allungando sul 16-12 grazie all’apporto efficace di Padula. Il vantaggio si mantiene costante fino al termine del set come certifica il 25-19 con il quale Star Volley raddoppia. Anche ad inizio terzo set Isernia prova a cambiare l’inerzia della gara portandosi in vantaggio di tre lunghezze ma ancora una volta le biscegliesi sono sul pezzo e reagiscono subito agganciando le molisane sul 6-6. Riportatesi in vantaggio alcuni istanti più tardi le nerofucsia non lasciano più alcuna possibilità di rientrare ad Isernia che non trova più la forza di mettere pressione alle biscegliesi e si arrende definitivamente in virtù del 25-19 finale.

Il ritorno alla vittoria consente a Star Volley di salire a 19 punti in classifica e di mantenere sempre il terzo posto. Nel prossimo turno, in programma sabato 3 dicembre alle ore 18, le ragazze di coach Sarcinella saranno di scena sul parquet della Briolingerie Cerignola, quest’oggi sconfitta per 3-0 dalla capolista Fasano. (FOTO: CRISTINA PELLEGRINI)

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B2