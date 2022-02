Pari Unione Calcio con il Manfredonia, Don Uva e Virtus Bisceglie ko / CLASSIFICHE

Un punto in tre gare. E’ questo il bilancio delle portacolori biscegliesi scese in campo nel pomeriggio di domenica 26 febbraio.

Torna a muovere la classifica l’Unione Calcio che impatta per 1-1 contro il Manfredonia al “Di Liddo” al termine di un match pimpante, disputatosi sotto una abbondante pioggia.

Gli azzurri passano in vantaggio al 37′ con Zinetti il quale concretizza di testa un cross col contagiri di Amoroso. Per il centrocampista classe ’95 si tratta del sesto centro in campionato. Nella ripresa, precisamente al 4′ i sipontini pervengono al pareggio con Laborda Buela. Con il punto ottenuto dinanzi al pubblico amico, gli azzurri si portano a quota 30 compiendo un altro passo verso l’obiettivo salvezza. Nel prossimo turno, in programma domenica 6 marzo, l’Unione Calcio sarà di scena al “Parisi” di San Marco in Lamis, ospite del San Marco sconfitto per 2-0 dal Borgorosso Molfetta.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO ECCELLENZA GIRONE A

Clamorosa sconfitta esterna per il Don Uva battuta al “Diomede” di Bari per 1-0 dal fanalino di coda Fesca Bari nel ventesimo turno del campionato di Promozione girone A. In virtù del ko odierno, il decimo stagionale, i biancogialli rimangono a quota 22 punti e, nella prossima giornata, ospiteranno sul sintetico cittadino il Polimnia Calcio, capolista del girone e vittoriosa per 2-1 sul Foggia Incedit.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Cade anche la Virtus Bisceglie che cede per 3-0 contro la Nuova Daunia Foggia. Padroni di casa che sbloccano il match al 18′ con Buonomo che supera il portiere biancazzurro con un preciso colpo di testa. Nella ripresa, al quarto d’ora, il Nuova Duania raddoppia sempre di testa con Buonomo. Dieci minuti più tardi Vallario sfrutta un’incertezza difensiva da parte della Virtus e supera il portiere biscegliese con una precisa conclusione. La Virtus rimane a quota 25 punti in graduatoria e domenica prossima ospiterà al “Di Liddo”la terza forza del girone Virtus Molfetta che ha superato per 3-1 il Real San Giovanni.

RISULTATI E CLASSFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Marcello Papagni