Pari Don Uva, Virtus Bisceglie ko/RISULTATI E CLASSIFICA

Il primo appuntamento del 2023 coincide con un pareggio ed una sconfitta per il Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo nella mattinata di domenica 8 gennaio.

I biancogialli di Gesualdo impattano per 1-1 contro la Rinascita Rutiglianese nella seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione girone A. La compagine barese sblocca il risultato al 16′ con Satalino su calcio di rigore. Nella ripresa, dopo 5′ il Don Uva pareggia i conti con D’Addato direttamente su calcio di punizione. I padroni di casa hanno l’occasione per riportarsi avanti ma il portiere Troilo para un calcio di rigore consentendo ai biscegliesi di uscire indenni dal “Comunale” di Rutigliano ed ottenere il secondo pari stagionale in trasferta. Il Don Uva sale a quota 16 lunghezze e, nel prossimo turno, in programma domenica 22 gennaio, ospiterà al “Di Liddo” il Levante Azzurro.

Cade invece la Virtus Bisceglie sconfitta al “San Sabino” di Canosa per 3-0 dal Canusium. I locali sbloccano il risultato al 26′ con Di Molfetta che approfitta di un errore in fase di impostazione della retroguardia biscegliese. Al 37′ il Canusium perviene al raddoppio con Asselti. Nella ripresa, la Virtus Bisceglie prova a riaprire la contesa ma al 67′ rimane in 10 uomini per l’espulsione rimediata da Suglia. Al 90′ i padroni di casa siglano il definitivo 3-0 con Patruno precedendo l’espulsione di Preziosa per proteste. I virtussini chiudono il girone d’andata con 20 punti e scenderanno in campo domenica 22 gennaio per affrontare l’Atletico Peschici.

Foto: Cristina Pellegrini