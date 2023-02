Pari Don Uva, Virtus Bisceglie cala il poker / RISULTATI E CLASSIFICA

Domenica positiva per Don Uva e Virtus Bisceglie scese in campo per disputare le partite relative al campionato di Promozione e Prima Categoria.

I biancogialli impattano per 2-2 in trasferta con il Real San Giovanni nel match valevole per il ventesimo turno. Le reti portano la firma di Campanale e Di Leo. Con il pareggio conquistato, il Don Uva si porta a quota 22 mantenendo un vantaggio di sette lunghezze sulla zona playout. Domenica prossima, 5 marzo al “Di Liddo” affronteranno la Nuova Daunia Foggia che ha battuto per 2-0 la Rinascita Rutiglianese.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PROMOZIONE GIRONE A

Torna al successo la Virtus Bisceglie che supera in rimonta per 4-1 la Polisportiva Sammarco nell’anticipo domenicale della diciottesima giornata del campionato di Prima Categoria. Ospiti in vantaggio al 10′ con Tantaro. Dieci minuti più tardi i virtussini pareggiano i conti con Rigante ribaltandola al 23′ con Ragno (tocco preciso a chiusura di una bella azione corale). In chiusura di frazione, precisamente al 43′, Dell’Olio sigla la terza rete per la Virtus. Nella ripresa, i ragazzi di Piccarreta trovano la quarta marcatura con Pasculli artefice, al minuto numero 70, di una pregevole azione individuale. Il successo casalingo consente ai biancazzurri di salire a quota 28 conservando quindi la quinta posizione in graduatoria. Domenica prossima la Virtus si recherà nella tana della Virtus Molfetta battuto per 2-0 dal Troia.

RISULTATI E CLASSIFICA CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GIRONE A

Foto: Cristina Pellegrini