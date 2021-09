Pareggio all’esordio per il Bisceglie Calcio

Si apre con un pareggio a reti bianche il campionato del Bisceglie Calcio. I nerazzurri affrontano la gara con il piglio giusto ma non riescono a concretizzare la mole di gioco creata nell’arco dei novanta minuti dividendosi la posta in palio con la Nocerina.

Mister Rufini sceglie l’ultimo arrivato Martorel tra i pali e proprio quest’ultimo si rende protagonista al 4’ quando devia in corner il tiro a botta sicura di Talamo. La risposta nerazzurra non tarda ad arrivare e quattro minuti più tardi Di Prisco calcia potente ma non inquadra lo specchio della porta. La partita è gradevole e al 18’ il Bisceglie costruisce la più nitida palla gol del match con Leonetti, bravissimo ad imbeccare Lorusso davanti al portiere ospite ma l’attaccante neroazzurro si fa ipnotizzare da Al Tumi e il punteggio resta inchiodato sullo 0-0. A metà frazione, invece, si rivedono i campani con una conclusione di Palmieri sulla quale Martorel si fa trovare pronto.

La partita perde d’intensità a cavallo dell’intervallo e il secondo tempo è caratterizzato da una lunga fase di studio che non si concilia con lo spettacolo. Solo ad un quarto d’ora dal termine i padroni di casa tornano a rendersi pericolosi con La Piana che, nella circostanza, riesce anche a superare l’estremo difensore campano ma da posizione defilata mette fuori. Nel finale il Bisceglie è certamente più in palla degli avversari ma non riesce a trovare lo spunto vincente infatti né Prado all’87’ né Morra in pieno recupero riescono a superare l’attento Al Tumi.

Il team biscegliese muove quindi la classifica portandosi a quota 1. Nel prossimo turno, previsto domenica 26 settembre, i nerazzurri saranno ospiti del Casarano, quest’oggi vittorioso per 2-1 sul campo del Gravina. (FOTO: UFFICIO STAMPA BISCEGLIE CALCIO)

BISCEGLIE-NOCERINA 0-0 (p.t. 0-0)

BISCEGLIE (3-5-2): Martorel; Marino, Coletti, D’Angelo; Rubino, Liso, Di Prisco (37’ st Tuttisanti), Carbone (12’ st Ferrante), Izco (37’ st Prado); Leonetti (25’ st Morra), Lorusso (25’ st La Piana). A disp. Zinfollino, Urquiza, Farinola, Guacci. All. Rufini

NOCERINA (3-4-2-1): Al Tumi; Rizzo, Bovo (41’ pt Cason), Garofalo; Menichino, Vecchione, Donnarumma, Esposito; Mancino (15’ st Saporito), Palmieri; Talamo (28’ st Simonetti). A disp. Pitarresi, Sellitti, Pietroluongo, Chietti, Barone, Strazzullo. All. Cavallaro

ARBITRO: Zago di Conegliano

GUARDALINEE: Carella e Chiavaroli

NOTE: Angoli: 4-1 per il Bisceglie; Recupero: pt 2’, st 4’

AMMONITI: Cason (N), Rufini (B), Lorusso (B), Esposito (N), Garofalo (N), Morra (B), Menichino (N)