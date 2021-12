Pallavolo femminile: Star Volley ospita Molfetta, Sportilia in trasferta a Fasano

La Star Volley Bisceglie ritorna davanti al proprio pubblico in occasione della quinta giornata del girone A, serie C, con ospite la Dinamo Molfetta. Nell’ottava giornata della serie B2, girone L, Sportilia farà visita sul rettangolo di Fasano.

Sfida ad alto tasso tecnico quella del Paladolmen, che vedrà sfidarsi due squadre protagoniste del raggruppamento, con Molfetta ancora imbattuta e con le giocatrici di casa reduci dalla netta vittoria per 3-0 ai danni dell’Asem Bari. L’occasione è ottima per le giocatrici nerofucsia, alla ricerca della quinta affermazione consecutiva. È tanta la voglia di dare ulteriore dimostrazione di crescita contro una temibile avversaria. Appuntamento per oggi, con inizio match fissato alle ore 19.00.

Per la Sportilia Bisceglie la situazione è diversa, bisogna rialzare la testa dopo aver incassato la sesta sconfitta stagionale per mano della capolista Teramo. La sfida sul campo di Fasano è tutta in salita, considerando la terza piazza occupata dalle giocatrici di casa: “Sarà un impegno duro, ma cercheremo di recitare il nostro ruolo – afferma coach Nuzzi – Tra le mura amiche Fasano concede davvero poco a chiunque. Può contare su un organico di alto spessore tecnico ed assai esperto, con molte atlete reduci da lunghi trascorsi in serie B1 e B2, tuttavia non abbiamo nulla da perdere e guai a fasciarsi la testa prima di scendere in campo” conclude il coach delle biancazzurre. L’inizio della sfida è fissato alle ore 19.30.