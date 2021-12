Nuovo ko interno per il Bisceglie Femminile, al PalaDolmen passa il Futsal Pescara

Pronostico rispettato al PalaDolmen, il Futsal Pescara Femminile conquista la quinta vittoria esterna stagionale superando 3-1 le padrone di casa del Bisceglie Femminile in occasione dell’ottava giornata del campionato di Serie A di calcio a 5.

Neroazzurre prive di mister Di Chiano e Ion, assenti per squalifica, di fronte un Pescara che subito sfiora il vantaggio con D’Incecco che dopo due minuti centra il palo. Bisceglie risponde presente con la traversa su lob di Giuliano un minuto e mezzo dopo. Gara che si sblocca dopo cinque minuti con Xhaxho che da posizione centrale scarica un tiro potentissimo su cui nulla può Oselame. Neanche il tempo di riordinare le idee in casa biscegliese che le avversarie raddoppiano con Soldevilla, abile a girare a rete uno schema da corner. Neroazzurre disorientate, ma vogliose di riprendere la partita per giocarsela sino alla fine. Scollinata metà frazione Osleame è determinante nell’uscita a tu per tu su Boutimah, Belli centra la traversa da ottima posizione, un minuto dopo Soldano coglie il palo con una girata di prima intenzione. In campo c’è spazio anche per il neo acquisto Vanessa.

Nella ripresa pronti via e Giuliano serve ad Elpidio la palla che la brasiliana con un preciso rasoterra deposita alle spalle di Sestari. Il Bisceglie prende coraggio, ma serve ancora Oselame a tenere in piedi il risultato con una parata su Coppari. Il tris del Pescara parte da un’azione dubbia ai danni di Giuliano, i biscegliesi pensano ad un fallo, le abruzzesi giocano e vanno in gol con Boutimah sulle proteste dell’intera panchina pugliese. Al 5’ spettacolare rovesciata di Giuliano, ma il pallone termina a lato. Bisceglie che si gioca la carta Montufo quinta di movimento e proprio l’iberica sotto porta si mangia un gol praticamente fatto. Le neroazzurre provano la massima pressione che termina con il palo di Elpidio. Futsal Pescara che gioca con il cronometro portando a casa la vittoria. BISCEGLIE FEMMINILE-FUTSAL PESCARA FEMMINILE 1-3 (0-2 p.t.)

BISCEGLIE FEMMINILE: Oselame, Nicoletti, Marino, Elpidio, Giuliano, Montufo, Vanessa, Elpidio, Soldano, Pascual, Loconsole, Colamartino. All. Di Chiano



FUTSAL PESCARA FEMMINILE: Sestari, Coppari, D’Incecco, Ortega, Boutimah, Soldevilla, Amparo, Belli, Guidotti, Xhaxho, Rozo, Esposito. All. Morgado



MARCATRICI: 5’12” p.t. Xhaxho (P), 7’31” Soldevilla (P), 1’19” s.t. Elpidio (B), 4’31” Boutimah (P)



AMMONITE: Soldano (B), Giuliano (B), Rozo (P)



ARBITRI: Gennaro Cefalà (Lamezia Terme), Luigi Alessi (Taurianova) CRONO: Giovanni Losacco (Bari)