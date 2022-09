New Bisceglie Girls, un riferimento sul territorio per il futsal femminile giovanile / FOTO

PUBBLIREDAZIONALE – Il futsal femminile, a livello giovanile, si rinnova a Bisceglie ponendosi sempre l’obiettivo di crescere in maniera sana attraverso lo sport. Queste sono le linee guida del New Bisceglie Girls che si appresta a vivere la stagione 2022/23 da protagonista.

La prima grande novità sta proprio nel nome. Messo in soffitta quello di Bisceglie Femminile, ecco arrivare New Bisceglie Girls che nella sua denominazione racchiude il significato di questo ambizioso progetto. Colonne portanti sin dal 2015, anno di nascita del club, sono la presidentessa Gina Martino e la responsabile tecnica Giusy Soldano che lavorando alacremente nel tempo hanno saputo formare un gruppo di giovani calcettiste dalle grandi qualità, sia sportive che umane.

L’aumentare costante del gruppo di tesserate ed i primi importanti risultati ottenuti negli ultimi mesi, hanno portato il New Bisceglie Girls a strutturarsi in maniera più organica a livello societario. In estate ecco, quindi, l’ingresso di Martina Pugliese nel ruolo di presidentessa onoraria. Pugliese vanta numerose stagioni da calcettista, ancora in attività, ma al tempo stesso una spiccata capacità gestionale che sarà utile nel club.

New Bisceglie Girls che può, inoltre, vantare un staff tecnico di assoluto valore. Del team fanno parte la dott.ssa Alessandra Parisi nel ruolo di preparatrice atletica, lo scorso anno in Serie A con il Bisceglie Femminile e Simona Porcelli, chinesiologa e volto storico del futsal in rosa pugliese, che forma con Giusy Soldano un ottimo connubio tecnico. Non meno importante è la figura di Isa Nucci che si occuperà dei social e della parte grafica delle iniziative del club.

Gruppo eterogeneo in casa New Bisceglie Girls, suddiviso nelle categorie: pulcini, primi calci, under 15 e under 19, a cui vengono dedicati allenamenti specifici: il lunedì ed il mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 presso il Centro Sportivo Olimpiadi per le attività ludiche e motorie dedicate alle più piccole, il martedì ed il giovedì dalle 16.30 alle 18.00 al coperto (struttura da definire) per gli insegnamenti tecnico-tattici finalizzati alla preparazione delle competizioni agonistiche per le più grandi.

Per info e iscrizioni chiamare al: 349 288 8137 o 346 308 5704, oppure scrivi a: asdnewbiscegliegirls@gmail.com