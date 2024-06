Nel weekend in campo per la terza edizione del Memorial Franco Di Reda

Il Memorial “Franco Di Reda” è giunto alla sua terza edizione. L’organizzazione di quest’anno spetta alla neonata società di calcio FCD Atletico Bisceglie, ufficialmente costituitasi lo scorso 7 maggio sotto la presidenza di Sandro Parisi. Il Memorial si disputerà nelle giornate dell’8 e 9 giugno presso al campo comunale Francesco Di Liddo di Bisceglie.

Anche quest’anno l’evento avrà il comune denominatore della beneficienza, infatti, sarà attuata una raccolta fondi (tra quote partecipative e vari sponsor) finalizzata a pagare una parte del campus estivo a bambini di ConTeStoLab, l’associazione del terzo settore impegnata nella cura di bambini affetti da problematiche dello spettro autistico. Nello stesso tempo sarà ricordato con affetto, a tre anni dalla scomparsa, il compianto mister Franco Di Reda, per tutti “u americheine”, con la famiglia e i figli, tra cui Angelo che sarà parte attiva dell’evento sportivo.

Il torneo prevede la disputa di un quadrangolare riservato a giocatori over 40, cioè che abbiano già compiuto il quarantesimo anno di età, con la possibilità di schierare un numero limitato di under. Le quattro squadre partecipanti sono: FCD Atletico Bisceglie, Team Over 40 Potenza, Sporting Monopoli e Football Academy Andria.

Il torneo si svolgerà con la formula del quadrangolare con girone all’italiana, con partite di 40 minuti ciascuna,che si svilupperà a partire da sabato pomeriggio con calcio d’inizio della prima gara dalle ore 15:00. Una volta stabilita la classifica, domenica mattina, a partire dalle ore 9:00, ci saranno le due semifinali incrociando la prima con la quarta classificata e la seconda con la terza in graduatoria. Si avranno così le due finaliste per il primo e secondo posto (ore 11:30) e per il terzo e quarto posto (ore 10:40). In caso di pareggio nelle partite a eliminazione diretta si andrà direttamente ai calci di rigore. A conclusione del torneo ci sarà la premiazione finale. L’auspicio è di divertirsi e di raccogliere più adesioni possibili di sostegno per l’associazione ConTeStoLab, mission principale di quest’evento.