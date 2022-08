Mercato Virtus Bisceglie, rinnovo per il difensore Francesco Quercia

Nuova conferma in casa Virtus Bisceglie che ieri ha annunciato il rinnovo del rapporto con il difensore Francesco Quercia.

Biscegliese, classe 1999, Quercia ha capacità di sapersi adattare sia come esterno che come centrale del reparto arretrato. Una conferma significativa nell’ottica di un rafforzamento complessivo dell’organico virtussino, che punta alla maggiore solidità per presentarsi nel migliore dei modi ai nastri di partenza del terzo torneo calcistico regionale.