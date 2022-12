Mercato Unione Calcio, a centrocampo arriva Davide Liso

Ulteriore innesto in entrata per l’Unione Calcio Bisceglie che si assicura le prestazioni del giovane centrocampista Davide Liso.

Nato a Canosa di Puglia nel maggio del 2003, nell’estate del 2020 è approdato nel settore giovanile del Bisceglie calcio disputando il campionato Primavera 3 per poi, una stagione dopo, fare il salto in prima squadra con cui ha collezionato ben 24 presenze. L’esperienza in nerazzurro è terminata con la retrocessione del Bisceglie nel massimo campionato regionale e, nel settembre 2021, Liso ha firmato per il San Severo ritrovando il suo allenatore Rufini.

Il biondo centrocampista azzurro è già a disposizione di mister Rumma e sarà disponibile per il match interno contro il Borgorosso Molfetta che si disputerà domenica 8 gennaio.