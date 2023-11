L’Unione Calcio perde il primato con il Real Siti, Pignataro trascina il Bisceglie / CLASSIFICA

Pomeriggio dai due volti per le formazioni cittadine scese in campo nei match validi per la nona giornata del campionato di Eccellenza.

Prima sconfitta stagionale per l’Unione Calcio Bisceglie che nel match clou del girone A di Eccellenza cade nettamente per 3-0 sul campo del Real Siti che superando gli azzurri conquista la vetta momentanea della classifica. Mister Monopoli sceglie naturalmente il consolidato 4-4-2 e come partner d’attacco di Amoroso sceglie Lanzone lasciando in panchina Saani. Forti raffiche di vento sul terreno di gioco di Stornara e alla prima occasione a farne le spese è l’Unione Calcio che all’8’ si ritrova immediatamente sotto nel punteggio quando Cormio, sugli sviluppi di un fallo laterale, riceve la sfera sull’out di sinistra e, agevolato anche dal vento, disegna con il destro una parabola meravigliosa che beffa Lullo e porta avanti i foggiani. Sotto nel punteggio, tuttavia, gli ospiti non si perdono d’animo e comincia un monologo dell’Unione che si protrae per tutto il corso della prima frazione. Al 15’ è Lanzone a costruire la prima chance biscegliese ed il suo tiro chiama all’intervento in due tempi Tricarico. Gli ospiti controllano le operazioni e dieci giri di lancette più tardi Amoroso mette fuori su cross di Bufi al termine di una bella azione corale. Superata la mezz’ora di gioco la pressione biscegliese si fa ancora più insistente e nell’arco di sessanta secondi l’Unione va vicino al pareggio prima con Zinetti, che da buona posizione mette fuori sugli sviluppi di un fallo laterale, e al 33’ con Amoroso che, in precario equilibrio, calcia alto da pochi passi vanificando l’ottima sponda di Talin. Passano cinque giri di lancette e, ancora una volta, Amoroso spreca una buona chance mettendo alto da buona posizione graziando la difesa locale. Il Real Siti, costretto sulla difensiva ma molto abile nel cercare di colpire in ripartenza, prova ad alleggerire la pressione tentando con Thiam una velleitaria conclusione terminata altissima. L’ultima opportunità del primo tempo è comunque di marca biscegliese ma il tentativo di Mbaye al 42’ è murato in corner da un difensore di casa.

Prolungata fase di stallo in avvio di ripresa e così mister Monopoli decide di giocarsi la carta Saani poco prima dell’ora di gioco. Proprio allo scoccare del 60’ Di Pierro sfonda a destra mettendo in mezzo un invitantissimo pallone per Saani, ma l’attaccante azzurro viene anticipato sul più bello dall’uscita di Tricarico. La migliore occasione della prima metà di secondo tempo è però di marca locale e si materializza al 62’ con Di Bari che, a tu per tu con Lullo, spreca malamente la palla del 2-0. Rispetto ai primi quarantacinque minuti di gioco, l’Unione fatica leggermente di più a trovare spazi ma, nel finale, torna a farsi molto pericolosa cingendo d’assedio l’area avversaria. A sei minuti dal termine Di Palma sembra poter battere a rete in maniera vincente ma sul più bello viene chiuso in corner da uno splendido intervento in scivolata di Muzzo; sul seguente calcio d’angolo lo stacco imperioso di Saani si perde di poco alto. Gli ospiti ci provano con tutte le forze a disposizione e all’86’ arriva l’episodio che dà ulteriore linfa all’Unione Calcio quando il neo entrato Jarju lascia i suoi in inferiorità numerica. I biscegliesi provano a sfruttare immediatamente la possibilità ma un nuovo tentativo di testa di Amoroso non sortisce gli effetti sperati. Alzando ancor di più il baricentro, però, gli azzurri si espongono pericolosamente al contropiede avversario e ad un minuto dal novantesimo Ibrahima Thiam si divora il 2-0 trovando l’ottima risposta di Lullo, bravo a chiudere la saracinesca. La chance sprecata è pero il preludio al finale tutto di marca foggiana. Al 92’ infatti, con l’Unione fortemente sbilanciata in avanti, Russo scappa via sulla sinistra, mette in mezzo per Di Bari che deve solo spingere la palla in rete facendo esplodere il pubblico del “San Rocco” che, prima del triplice fischio, può esultare nuovamente al 94’ quando Cormio entra in area e trafigge Lullo per il 3-0 finale, un punteggio decisamente severo per l’Unione alla luce di quanto visto nell’arco del match.

La sconfitta odierna non incide minimamente sull’ottimo avvio di stagione dei ragazzi di mister Monopoli, i quali tuttavia perdono la vetta della classifica restando inchiodati a quota 20 punti. Nel prossimo turno, in programma al “Di Liddo” domenica 12 novembre, gli azzurri riceveranno il Corato oggi vittorioso per 2-1 sulla Molfetta Sportiva.

Quarta vittoria consecutiva per il Bisceglie Calcio che, sceso in campo al “Ventura” alle ore 15.30, supera con un gol per tempo l’ostico Foggia Incedit proseguendo la propria rimonta verso le zone nobili della classifica. Formazione consolidata per mister Di Meo con Pignataro al centro dell’attacco supportato da Kone e Bonicelli. Il bomber biscegliese si conferma nuovamente l’autentico trascinatore degli stellati sbloccando il match in apertura sugli sviluppi di un calcio di punizione. È infatti il 10’ quando Pignataro si incarica della battuta dal limite dell’area disegnando con il destro una traiettoria sulla quale il giovane portiere ospite De Troia non può nulla. Decima rete in campionato per l’attaccante biscegliese già giunto in doppia cifra in appena otto apparizioni nel torneo con la maglia nerazzurra. Il vantaggio non spegne il forcing dei padroni di casa che già al 13’ si fanno nuovamente pericolosi con Petitti la cui conclusione viene deviata in corner dalla retroguardia foggiana. Gli ospiti si vedono dalle parti di Zinfollino solo al 19’ con una conclusione di Dascoli che non crea grattacapi terminando fuori. Ben più insidiose le iniziative dei neroazzurri che tra il 33’ ed il 36’ vanno vicinissimi al raddoppio prima con un colpo di testa di Pignataro terminato alto di pochissimo e, poco dopo, con una splendida punizione di Petitti sulla quale l’estremo ospite compie un vero e proprio miracolo, sulla ribattuta si fionda Bonicelli ma ancora una volta De Troia è bravissimo a chiudere lo specchio. Nei minuti restanti non accade più nulla e si va al riposo con il Bisceglie avanti di misura.

Al rientro dagli spogliatoi i ritmi sono leggermente più bassi ma i padroni di casa controllano con autorevolezza le operazioni provando a chiudere la gara. Al 64’ è ancora Petitti a provarci con una splendida soluzione balistica dai venti metri ma è la traversa a dire di no al giocatore biscegliese. Poco male per i nerazzurri poiché tre minuti più tardi arriva comunque il raddoppio. Petitti serve un pallone meraviglioso a Bonicelli che entra in area e con freddezza trafigge De Troia per il 2-0. Il doppio vantaggio spegne le velleità del Foggia Incedit e prima Kone al 70’ e, sessanta secondi più tardi, Petitti vanno vicini al tris. L’unica chance per gli ospiti arriva al 74’ ma Siclari trova sulla sua strada un ottimo Zinfollino che con il suo intervento chiude virtualmente la partita infatti, un minuto dopo, Dascoli lascia il Foggia Incedit in dieci e nel finale non accade più nulla ad eccezione di una parata del portiere di casa su Rubino a preservare il 2-0 finale.

Con la vittoria odierna il Bisceglie sale a quota 19 punti restando al quarto posto in graduatoria. Nel prossimo turno, in programma domenica 12 novembre, i ragazzi di mister Di Meo affronteranno in trasferta il San Marco reduce dal pareggio a reti bianche con il Borgorosso Molfetta. (Foto: Annarita Boccaforno)

