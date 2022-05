Lions Bisceglie, scontro d’alta classifica contro Agrigento

Nella penultima giornata del campionato di serie B, girone D, i Lions Bisceglie saranno impegnati nella sfida interna con ospite Agrigento.

I nerazzurri hanno davanti la migliore squadra del raggruppamento, con sole 3 partite perse e ben 25 vittorie, che valgono il +12 in classifica sui biscegliesi. All’andata, sono stati i siciliani ad avere la meglio, con il punteggio di 65-52. La motivazione per i ragazzi di coach Nunzi è più che alta, in una sfida che farà capire quanto i Lions potranno dire la loro in chiave Playoff. L’obiettivo è anche quello di fermare la striscia di risultati utili consecutivi degli ospiti, che nell’ultima giornata si sono imposti contro Forio (73-47).

La palla a due della sfida è prevista per oggi alle ore 18.00. Diretta streaming per gli abbonati alla piattaforma “LNP pass”.