Lions Bisceglie ospitano Pallacanestro Ruvo a caccia del quinto acuto

Impegno casalingo per i Lions Bisceglie che oggi, 2 aprile ore 18.00, ospitano al PalaDolmen la Pallacanestro Ruvo.

Quattro affermazioni consecutive hanno permesso al team biscegliese di restare a contatto con le pretendenti all’ultima posizione utile per guadagnare la promozione diretta in B Elite. Un obiettivo verosimilmente complicato da raggiungere ma Matteo Bini (che sarà ex di turno) e compagni hanno il dovere di provarci fino in fondo, malgrado un calendario particolarmente aspro.

Costruita con l’intenzione di puntare al doppio salto in A2, Ruvo ha mantenuto la testa della classifica per buona parte della regular season, persa in seguito alle tre sconfitte esterne maturate durante il girone di ritorno (Taranto, Roseto e Cassino). Il lunghissimo roster affidato a coach Federico Campanella ha nel veterano Mario Ghersetti (prossimo ai 42 anni) il giocatore più rappresentativo, supportato sotto canestro da Gatto, Ammannato e Pirani. Ricchissimo il reparto esterni, con il play Burini, il giovanissimo talento Valesin, l’under Arnaldo, l’ala piccola Toniato oltre agli ex di turno Manuel Diomede ed Edoardo Fontana. La sfida d’andata si è conclusa con il rocambolesco successo di misura della compagine ruvese (58-55).

L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming a partire dalle ore 17:50 sulla piattaforma OTT a pagamento Lnp pass