Lions Bisceglie, oggi con Fabriano caccia alla prima vittoria stagionale

Nuovo impegno per i Lions Bisceglie che, giovedì 12 ottobre alle ore 20.30, per ospiteranno al “Paladolmen” il Ristopro Fabriano nella terza giornata d’andata del campionato di serie B Old Wild West girone B.

L’obiettivo dei nerazzurri è quello di centrare la prima vittoria nella regular season e voltare pagina dopo i ko rimediati con Ruvo e Ravenna. Stessa sorte per la compagine ospite reduce dalla sconfitta con il San Severo per 79-87. La compagine ospite ha in rosa il playmaker Stanic, la guardia Centanni tra i migliori realizzatori della categoria, l’ala Granic. A questi si aggiungono Bedin, Gnecchi e i più giovani Giombini, Bandini, Negri, Rapetti e Rapini.

La gara sarà diretta da Vincenzo Agnese di Barano d’Ischia e Marcello Manco di San Giorgio a Cremano. Segnapunti sarà Alessandro Camassa di Martina Franca, cronometrista Giuseppe Minafra di Ruvo e Cosimo Damiano Torchetti (addetto ai 24 secondi).

Nella foto di Cristina Pellegrini, Alex Ouandie