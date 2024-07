La Star Volley conferma Valentina Civardi, “Felice di continuare mio percorso a Bisceglie”

La Star Volley conferma Valentina Civardi, schiacciatrice di origini lombarde, classe 1998, che ha contributo, con un ruolo di assoluto rilievo, al salto di categoria della passata stagione; e che sarà a disposizione di coach Marco Breviglieri anche in B1.

Rivelatasi decisiva in diverse fasi degli incontri più delicati, dimostrando personalità e valore tecnico, Civardi dovrà dare continuità alle sue prestazioni anche in una categoria superiore come la B1; dove le nerofucsia dovranno confrontarsi con realtà competitive provenienti da tutta Italia. La Star Volley conferma però la volontà di dimostrarsi all’altezza del livello raggiunto, con una grande mossa come questa.

«Sono molto felice di continuare il mio percorso a Bisceglie e non posso che essere grata alla società e agli splendidi tifosi nerofucsia che fin dal primo momento mi hanno fatto sentire a casa» ha commentato Valentina Civardi. «Non vedo l’ora di cominciare la preparazione per poter affrontare al meglio il prossimo campionato nella nuova categoria. Forza Bisceglie! Sarà bellissimo rivedere al palazzetto il grande pubblico della Star Volley!».

Foto di Cristina Pellegrini