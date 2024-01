Lions Bisceglie: esordio con sconfitta per coach Origlio / CLASSIFICA

Esordio con sconfitta per coach Origlio; i Lions Bisceglie perdono 81-67 sul parquet di Cerreto d’Esi, cedendo a Fabriano, e pagando a caro prezzo le basse percentuali tenute nel corso del match.

Non è stato l’inizio che sognava coach Origlio, coi nerazzurri che non riescono mai ad impensierire i padroni di casa, tirando 18/42 da due punti e 4/19 dall’arco, e non riuscendo mai ad accorciare un gap creatosi sin dai primi minuti di gioco; con gli ospiti spesso con uno svantaggio in doppia cifra e mai riportato sotto gli otto punti.

Esordio con sconfitta per coach Origlio, che però avrà subito l’occasione di rifarsi, nuovamente in trasferta, questa volta domenica 28 gennaio, a domicilio della Andrea Costa Imola, per la 21° giornata di Serie B Nazionale Old Wild West.

FABRIANO-LIONS BISCEGLIE 81-67

Fabriano: Stanic 14, Centanni 14, Negri 20, Granic 14, Bedin 1, Gnecchi 11, Giombini 7, Bandini, Rapini, Carsetti, Romagnoli. N.e.: Nkot Nkot. All.: Niccolai.

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 6, Maralossou 4, Chiti 12, Cepic 15, Dip 6, Chessari 11, , Turin 7, Divac 4, Abati Tourè 2. N.e.: Lanotte. All.: Origlio.

Arbitri: Alessi di Lugo di Romagna (Ravenna) e Ricci di Perugia. Parziali: 23-14; 46-34; 59-50.

Note: uscito per cinque falli Rodriguez Suppi.

Tiri da due: Fabriano 24/52, Bisceglie 18/42.

Tiri da tre: Fabriano 4/13, Bisceglie 4/19.

Liberi: Fabriano 21/32, Bisceglie 19/20.

Rimbalzi: Fabriano 43, Bisceglie 36.

Assist: Fabriano 14, Bisceglie 7.