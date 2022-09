Lions Basket Bisceglie, amichevole di lusso contro San Severo

È tempo di muovere i primi passi sul parquet per i Lions Bisceglie, impegnati nel primo appuntamento prestagionale fuori casa contro San Severo.

Si tratta di un vero e proprio test di forza per i giocatori nerazzurri, che si dovranno misurare con una compagine che milita nella serie A2 (categoria superiore a quella della serie B). Il match aperto al pubblico è fissato per oggi, sabato 3 settembre, al Palasport “Falcone e Borsellino”, con palla a due in programma alle ore 18.00.